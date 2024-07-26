進博會 國際逾150家企業連7年簽約

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第七屆中國國際進口博覽會食品及農產品、醫療器械及醫藥保健展區展前供需對接會24日在國家會展中心（上海）舉行。企業工作人員（左三）在對接會場外展示區做產品介紹。第七屆進博會將在11月5日至10日舉辦，籌備工作穩步推進。 （新華社）
第七屆中國國際進口博覽會食品及農產品、醫療器械及醫藥保健展區展前供需對接會24日在國家會展中心（上海）舉行。企業工作人員（左三）在對接會場外展示區做產品介紹。第七屆進博會將在11月5日至10日舉辦，籌備工作穩步推進。 （新華社）

根據第七屆中國國際進口博覽會24日舉行的記者會消息，第七屆進博會已取得階段性成果，截至目前，企業商業展中有超過150家國際企業連續7年簽約進博會。

據悉，第七屆進博會將於11月5日至10日在上海舉辦。新華社報導，中國國際進口博覽局副局長孫成海介紹，本屆進博會企業商業展將延續食品及農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易六大展區設置，並著力打造創新發展專區。截至目前，簽約展覽面積已超過36萬平方公尺。交易團和專業觀眾組織工作加快推進，進度已快於去年同期，預計將有更多專業觀眾參與第七屆進博會。

孫成海說，第七屆進博會將深入挖掘科技前沿領域展覽展示的潛力，今年企業商業展的展區結構設置有所創新。例如首次設立了新材料專區，為促進新材料領域創新發展搭建國際交流平台；汽車展區將重點邀請無人駕駛、低空經濟、新型儲能（汽車）等領域展商，集中展示未來出行的關鍵要素等。

此外，目前已有超過50個國家和國際組織確認參加今年的進博會國家綜合展，其中挪威、貝寧、蒲隆地、聯合國兒童基金會等國家和國際組織將首次參加。

上海市政府副秘書長、進博會城市服務保障領導小組辦公室主任劉平介紹，上海認真分析新形勢、新任務和新需求，編制了第七屆進博會城市服務保障總體方案和總任務書，細化分解了21個方面270項任務，創新優化舉措，提升服務質量。

據進博會城市服務保障領導小組介紹，為了落實參展便利化，在出入境方面，上海將推進落實「為外籍展客商提供換發多次入境有效簽證」等便利措施，海關進一步簡化特許審批手續以及部分產品參展相關證書要求。在證件辦理方面，進一步優化證件辦理流程，壓縮辦證時間，逐步擴大電子證試用範圍。交通出行方面，進一步優化展會期間交通疏導方案，完善軌道交通、地面公共運輸、計程車、團隊巴士、預約停車等保障措施。

中新社報導，上海海關副關長葉建介紹，前六屆進博會，海關共監管近3000批次、貨值逾10億美元的各類展品參展。今年續大力支持第七屆進博會相關工作，提出18條便利措施，往屆進博會提出的支持措施得以延續。

上海 材料 海關

延伸閱讀

凱米颱風影響 今國內外航班異動一次看

獨／兩岸緊張！雙城論壇最快8月辦 已敲定3分論壇簽2項MOU

桃市圖設比利時專區 知名繪本、漫畫一網打盡

行路姿勢怪異露破綻！女子雙腳綁80隻Casio手錶 福田口岸被逮個正著

相關新聞

國際投行高盛分析：川普或已在影響大陸的經濟議程

在美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）正式投入美國2024總統大選後，川普的支持率也出現變化。不過，在民調中持...

特斯拉入選中國政府採購目錄 央視：讓外企不見外

江蘇省政府6月將特斯拉列入新能源用車採購目錄。官媒央視今天播出題為「讓外企不見外」的報導，引述特斯拉全球副總裁陶琳表示，...

提前進入備貨旺季！ 大陸蘋果供應鏈龍頭企業加價大舉搶人

隨著蘋果新機發布日將至，蘋果供應鏈企業也進入緊張備貨期。有消息指，大陸果鏈企業近期正大舉招工。與以往相比，今年招工旺季來...

進博會 國際逾150家企業連7年簽約

根據第七屆中國國際進口博覽會24日舉行的記者會消息，第七屆進博會已取得階段性成果，截至目前，企業商業展中有超過150家國...

跨境電商助力 陸製奧運產品爆單

巴黎奧運會開幕在即，來自中國大陸的奧運產品走俏海外。中新社旗下的中國新聞周刊最新一期刊文，探討奧運產品爆單背後，大陸跨境...

香港好物節商品 進軍陸電商市場

首屆香港好物節將於8月1日至8月31日舉辦，逾230個香港品牌將進軍中國大陸電商市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。