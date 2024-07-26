進博會 國際逾150家企業連7年簽約

根據第七屆中國國際進口博覽會24日舉行的記者會消息，第七屆進博會已取得階段性成果，截至目前，企業商業展中有超過150家國際企業連續7年簽約進博會。

據悉，第七屆進博會將於11月5日至10日在上海舉辦。新華社報導，中國國際進口博覽局副局長孫成海介紹，本屆進博會企業商業展將延續食品及農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易六大展區設置，並著力打造創新發展專區。截至目前，簽約展覽面積已超過36萬平方公尺。交易團和專業觀眾組織工作加快推進，進度已快於去年同期，預計將有更多專業觀眾參與第七屆進博會。

孫成海說，第七屆進博會將深入挖掘科技前沿領域展覽展示的潛力，今年企業商業展的展區結構設置有所創新。例如首次設立了新材料專區，為促進新材料領域創新發展搭建國際交流平台；汽車展區將重點邀請無人駕駛、低空經濟、新型儲能（汽車）等領域展商，集中展示未來出行的關鍵要素等。

此外，目前已有超過50個國家和國際組織確認參加今年的進博會國家綜合展，其中挪威、貝寧、蒲隆地、聯合國兒童基金會等國家和國際組織將首次參加。

上海市政府副秘書長、進博會城市服務保障領導小組辦公室主任劉平介紹，上海認真分析新形勢、新任務和新需求，編制了第七屆進博會城市服務保障總體方案和總任務書，細化分解了21個方面270項任務，創新優化舉措，提升服務質量。

據進博會城市服務保障領導小組介紹，為了落實參展便利化，在出入境方面，上海將推進落實「為外籍展客商提供換發多次入境有效簽證」等便利措施，海關進一步簡化特許審批手續以及部分產品參展相關證書要求。在證件辦理方面，進一步優化證件辦理流程，壓縮辦證時間，逐步擴大電子證試用範圍。交通出行方面，進一步優化展會期間交通疏導方案，完善軌道交通、地面公共運輸、計程車、團隊巴士、預約停車等保障措施。

中新社報導，上海海關副關長葉建介紹，前六屆進博會，海關共監管近3000批次、貨值逾10億美元的各類展品參展。今年續大力支持第七屆進博會相關工作，提出18條便利措施，往屆進博會提出的支持措施得以延續。