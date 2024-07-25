長三角第三輪三年行動計畫 165項任務推進一體化發展

第三輪「長三角地區一體化發展三年行動計畫（2024—2026年）」已於近日印發實施，長三角區域合作辦公室指出，新的「三年行動計畫」分別從加強科技創新和產業創新跨區域協同、加快完善一體化發展體制機制等九個方面，共提出165項重點任務，其中包含探索設立長三角基礎研究聯合基金、共建新能源汽車產業鏈體系、支持低空經濟發展、加強投資類企業準入等市場準入規範統一、研究組建長三角軌道交通運營公司等。

陸媒報導，長三角區域合作辦公室25日在上海舉行長三角地區一體化發展三年行動計畫（2024—2026年）新聞發布會，介紹新一輪三年計畫的有關內容。

其中，加強長三角科技創新跨區域協同共20項任務，包含深入推進張江、合肥兩大綜合性國家科學中心合作共建，支持南京、杭州—寧波創建區域科技創新中心；圍繞重大攻關任務組建長三角創新聯合體；深化長三角基礎研究合作，探索設立長三角基礎研究聯合基金，協同開展跨學科交叉基礎研究；深化長三角國家技術創新中心體系佈局；深入實施長三角—新加坡、長三角—芬蘭產業創新合作項目等。

第一財經報導，長三角與長江經濟帶研究中心秘書長宗傳宏解讀指出，探索設立長三角基礎研究聯合基金，標誌著區域科創大平台逐步形成；未來，長三角將逐步形成科技創新與區域大市場的高密度契合，基礎科學與大區域應用場景高密度融合，區域科技創新與全球前沿科技高密度接軌的跨域科創大格局。

另在協同建設長三角世界級產業集群方面共20項任務，包括共建長三角新能源汽車產業鏈體系；支持低空經濟發展，發展通用航空，加快佈局低空產業基礎設施建設、產品研發和製造；聯合爭創國家級未來產業先導區等。

加速完善一體化發展體制機制共25項任務，例如建立軌道交通一體化運營推進工作機制，研究組建長三角軌道交通運營公司。積極推動長三角區域高層協同開放共22項任務；實際加強生態環境共保聯治17項任務；積極探索建設中華民族現代文明10項任務。

在拓展城市合作廣度和深度方面則有15項任務，包括推動上海、南京、杭州、合肥、寧波、蘇錫常都市圈聯動發展，在產業分工協作、科技協同創新、高水平開放等方面加強合作等。最後還有提升安全發展能力13項任務。

長三角區域合作辦公室常務副主任、上海市發展改革委副主任張忠偉表示，滾動編制實施三年行動計畫是三省一市協同落實國家戰略，持續深入推進一體化發展的重要工作抓手。從評估情況來看，前兩輪三年行動計劃完成率均在90%以上，達到了預期目標，讓區域發展從「獨奏」變成了「交響」。