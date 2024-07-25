國際投行高盛分析：川普或已在影響大陸的經濟議程

在美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）正式投入美國2024總統大選後，川普的支持率也出現變化。不過，在民調中持續領先的川普，先前曾稱若11月勝選將對來自大陸的商品徵收60％關稅。對此，外媒近日引述國際投行高盛指，這將威脅到大陸的出口和製造業，或將使大陸的實際經濟增長率減少約2個百分點。同時，川普可能已在影響大陸的經濟議程。

據彭博報導，高盛首席亞太經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）23日表示，大陸對推出大規模財政刺激或需求側刺激措施持謹慎態度，「對需求端刺激也很慎重，其中一個考量就是川普風險」，可能是要等到真正派上用場之時，以抵擋若川普當選美國總統對大陸所造成的衝擊。「先保存火力，2025年可能有更多用武之地。」

近幾個月來川普在民調中一直保持領先地位，他還曾稱若11月贏得選戰將對大陸商品徵收60%關稅。高盛認為，這將威脅到大陸的出口和製造業，可能會使大陸的實際經濟增長率減少約2個百分點。

另，報導提到，考量到企業和家庭支出意願低迷，愈來愈多經濟學家呼籲大陸政府擴大預算赤字，並發行更多主權債提振經濟。然而，高盛認為，大陸高層在財政刺激上目前可能會選擇謹慎，因為未來需要抵擋關稅衝擊時，這些工具的效果可能會下降。2024年上半年，北京政府整體支出比2023年同期下降近3％。

事實上，大陸已展開動用部分政策槓桿來提振經濟成長。中國人民銀行（大陸央行）22日意外下調7天期逆回購操作利率10個基點，用以鼓勵貸款活動。

此外，迪安竹再指，高盛預計今年第四季大陸官方還會有類似幅度的降息動作，因為大陸「未來幾個月宏觀政策可能會稍微寬鬆一些」，以達成2024年約5％的經濟增長目標。

另，新加坡聯合早報指出，迪安竹認為，大陸對人民幣小幅貶值的容忍度略有提高，「可能是預期特朗普當選總統會帶來更高的風險，也可能只是對美國保持高利率如此之久感到驚訝。」川普若上台，可能會加大財政支持使美元走強，這意味着整個亞洲的貨幣將繼續面臨壓力。

據了解，今年上半年，北京政府總體支出比2023年同期下降近3%。因此大陸一直難以提振內需，扭轉房地產和消費的低迷局面。而今年的經濟成長依賴於從鋼鐵到玩具等商品的出口，但在貿易夥伴的限制措施下，使得此一策略變得複雜起來。