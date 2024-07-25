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特斯拉入選中國政府採購目錄 央視：讓外企不見外

中央社／ 台北25日電
特斯拉。（美聯社）
特斯拉。（美聯社）

江蘇省政府6月將特斯拉列入新能源用車採購目錄。官媒央視今天播出題為「讓外企不見外」的報導，引述特斯拉全球副總裁陶琳表示，「此舉體現了中國市場的公正公平、開放包容」。

江蘇政府採購網日前發布的「江蘇省黨政機關、事業單位及團體組織2024-2025年度新能源汽車框架協議採購入圍公告」，特斯拉（Tesla）旗下的Model Y入選江蘇省政府新能源用車採購目錄。

這是特斯拉旗下的汽車首次進入中國政府的採購目錄。

中國官媒央視今天以「一份採購目錄，讓外企不見外」為題發布報導，並引述陶琳稱「此舉體現了中國市場的公平公正和包容開放，給了我們這些外資企業非常大的發展信心」。

江蘇省政府採購中心主任馬雲飛在報導中提到，「不同所有制企業，在中國境內生產的產品，可平等參與政府採購活動」。

特斯拉過去因為電動車配備多個攝影鏡頭等問題，一度傳出在中國被禁止駛入公家機關，甚至連行駛特定路段也遭攔阻。

每日經濟新聞報導引述江蘇省政府採購中心相關負責人強調，「沒有一個正式的文件說禁止（特斯拉）入選，只要車企滿足一定的價格及配置要求，即可入圍」。但是公告內容只是入圍，「具體會不會採購，還要看用戶的選擇」。

報導指出，有分析認為，特斯拉得以入圍政府採購目錄的原因之一是「數據安全合乎規定」。

今年4月28日，中國國務院總理李強與特斯拉執行長馬斯克會面後，中國汽車工業協會隨即發布通知，特斯拉在上海生產的車款，「車外人臉資訊等匿名化處理」、「預設不收集座艙數據」、「座艙數據車內處理」、「處理個人資訊顯著告知」等4項數據安全符合規定。

當時包含特斯拉在內共有6家車企、76款車型通過審查，不過特斯拉是唯一的外企。

央視 特斯拉 馬斯克

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