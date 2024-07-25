提前進入備貨旺季！ 大陸蘋果供應鏈龍頭企業加價大舉搶人

隨著蘋果新機發布日將至，蘋果供應鏈企業也進入緊張備貨期。有消息指，大陸果鏈企業近期正大舉招工。與以往相比，今年招工旺季來得更早且薪資更高，其中果鏈企業給出的薪資遠超其他電子廠，並持續上漲。然而，與此同時，或因消費性電子產業鏈尚未回暖，不少電子廠縮減暑假工作名額。

據財聯社報導，近日深圳最大的招工市場龍華汽車站上，七月來，立訊精密、富士康、藍思科技、伯恩光學等果鏈頭部企業都在大舉招工，果鏈企業的招工資訊幾乎已霸佔當地招募市場的廣告看板，成為目前招募市場上的主力軍，部分廠商還持續增加薪資，頗有「搶人大戰」之勢。

有當地勞務仲介稱，「今年招工旺季提前了，工價也比去年高」，且招工旺季持續到9月，現在每天都招。他舉例，如伯恩光學一天從這招走70、80人。

另一名勞務仲介則表示，今年這輪招工自7月初開始，較去年高峰工期更早。以富士康為例，WWW事業部今年7月19日的小時工價為每小時人民幣25元（下同），而去年同期則為每小時24元。

該名仲介續指，在鄭州港區富士康，同樣是IDPBG製造部門關鍵工站的返費工，目前政策系新進員工返費6,800元、老員工返費7,300元，而同一仲介處去年同期政策則為返費5,500至6,000元。

鑑於此，由於人工智慧（AI）促進消費性電子回溫下，果鏈似乎率先受益。多家果鏈企業人士坦言，進入下半年消費電子傳統旺季後，產能利用率逐步走高，相對上年有一定程度回升。

進一步來看，果鏈企業急需用人，對比同業當然出手也更大方，其中瀏陽藍思、黃花藍思、江西立訊分居目前小時工薪資榜前三名，19日的時薪分別為26元、26元、25元，工價遠高於非果鏈的和而泰（21元）、高偉電子（20元）等其他知名電子公司。不過，24日，上述企業已將時薪提升至28元、28元及26元每小時，顯示果鏈「搶人大戰」愈演愈烈。

不過，值得注意的是，在此情況下，富士康對招聘員工的年齡提出了更高的要求。有消息人士坦言，「年紀大的就去其他的事業部，做蘋果手機要求更高，對年齡有要求，不能超過38歲。」據2023年龍華富士康招聘公告，當時該部門對於工人的年齡限制為45歲。