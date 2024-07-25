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提前進入備貨旺季！ 大陸蘋果供應鏈龍頭企業加價大舉搶人

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
有勞務仲介表示，今年此輪果鏈招工自7月初即開始，較去年高峰工期更早。以富士康為例，WWW事業部今年7月19日的小時工價為每小時人民幣25元，而去年同期則為每小時人民幣24元。記者林宸誼／攝影
有勞務仲介表示，今年此輪果鏈招工自7月初即開始，較去年高峰工期更早。以富士康為例，WWW事業部今年7月19日的小時工價為每小時人民幣25元，而去年同期則為每小時人民幣24元。記者林宸誼／攝影

隨著蘋果新機發布日將至，蘋果供應鏈企業也進入緊張備貨期。有消息指，大陸果鏈企業近期正大舉招工。與以往相比，今年招工旺季來得更早且薪資更高，其中果鏈企業給出的薪資遠超其他電子廠，並持續上漲。然而，與此同時，或因消費性電子產業鏈尚未回暖，不少電子廠縮減暑假工作名額。

據財聯社報導，近日深圳最大的招工市場龍華汽車站上，七月來，立訊精密、富士康、藍思科技、伯恩光學等果鏈頭部企業都在大舉招工，果鏈企業的招工資訊幾乎已霸佔當地招募市場的廣告看板，成為目前招募市場上的主力軍，部分廠商還持續增加薪資，頗有「搶人大戰」之勢。

有當地勞務仲介稱，「今年招工旺季提前了，工價也比去年高」，且招工旺季持續到9月，現在每天都招。他舉例，如伯恩光學一天從這招走70、80人。

另一名勞務仲介則表示，今年這輪招工自7月初開始，較去年高峰工期更早。以富士康為例，WWW事業部今年7月19日的小時工價為每小時人民幣25元（下同），而去年同期則為每小時24元。

該名仲介續指，在鄭州港區富士康，同樣是IDPBG製造部門關鍵工站的返費工，目前政策系新進員工返費6,800元、老員工返費7,300元，而同一仲介處去年同期政策則為返費5,500至6,000元。

鑑於此，由於人工智慧（AI）促進消費性電子回溫下，果鏈似乎率先受益。多家果鏈企業人士坦言，進入下半年消費電子傳統旺季後，產能利用率逐步走高，相對上年有一定程度回升。

進一步來看，果鏈企業急需用人，對比同業當然出手也更大方，其中瀏陽藍思、黃花藍思、江西立訊分居目前小時工薪資榜前三名，19日的時薪分別為26元、26元、25元，工價遠高於非果鏈的和而泰（21元）、高偉電子（20元）等其他知名電子公司。不過，24日，上述企業已將時薪提升至28元、28元及26元每小時，顯示果鏈「搶人大戰」愈演愈烈。

不過，值得注意的是，在此情況下，富士康對招聘員工的年齡提出了更高的要求。有消息人士坦言，「年紀大的就去其他的事業部，做蘋果手機要求更高，對年齡有要求，不能超過38歲。」據2023年龍華富士康招聘公告，當時該部門對於工人的年齡限制為45歲。

此外，市場上近日還傳出部分蘋果iPhone16系列訂單由印度回流至大陸果鏈的消息，這將使大陸果鏈企業或有望獲得更多訂單。有果鏈人士指，若此項消息屬實，立訊精密和比亞迪電子或成為最大受益者。

大陸果鏈企業的招工資訊幾乎已霸占深圳龍華汽車站招募市場的廣告看板，成為目前招募市場上的主力軍，部分廠商還持續增加薪資，頗有「搶人大戰」之勢。(圖／取自財聯社)
大陸果鏈企業的招工資訊幾乎已霸占深圳龍華汽車站招募市場的廣告看板，成為目前招募市場上的主力軍，部分廠商還持續增加薪資，頗有「搶人大戰」之勢。(圖／取自財聯社)
隨著新機發售季將至，大陸果鏈企業也進入了緊張備貨期，7月以來，在深圳龍華汽車站招工市場可見，立訊精密、富士康、藍思科技、伯恩光學等果鏈頭部企業都在大舉招工。圖為深圳龍華汽車站。(圖／取自財聯社)
隨著新機發售季將至，大陸果鏈企業也進入了緊張備貨期，7月以來，在深圳龍華汽車站招工市場可見，立訊精密、富士康、藍思科技、伯恩光學等果鏈頭部企業都在大舉招工。圖為深圳龍華汽車站。(圖／取自財聯社)

立訊精密 薪資

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