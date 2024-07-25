中國連續降息 人民幣兌美元匯率大漲

中國連續降息下，人民幣兌美元匯率今天大漲，升破7.22。其中，在岸人民幣兌美元今天大漲557點，收盤收7.2203；離岸人民幣兌美元昨天迄今連續升破800點，最高一度來到7.2020。

綜合券商中國、新浪財經，在岸人民幣兌美元匯率昨天小跌19點，今天開盤飆漲，下午收盤收7.2203，較上一個交易日大漲557點。

離岸人民幣兌美元匯率昨天大漲逾200點，收7.2632。今天開盤持續大漲，下午4時許一度升破7.21，最高來到7.2020，開盤後上漲逾600點；截至下午5時為7.2267。

另外，人民幣匯率中間價今天收1美元兌人民幣7.1321元，較昨天上升37點。

報導引述分析人士稱，人民幣兌美元匯率突然大爆發，主要是中國人民銀行（央行）連續降息，以及日圓升值帶動、美元指數走弱。

中國人民銀行22日調降7天期逆回購操作利率及貸款市場報價利率（LPR），降幅同樣是10個基點；今天又公告，以利率招標方式展開1年期人民幣2000億元中期借貸便利（MLF）操作，MLF中標利率調降為2.3%，較先前下降0.2個百分點。

分析人士稱，中國第2季GDP成長4.7%，低於去年同期的6.3%。但中共20屆三中全會提出，今年5%左右的經濟成長目標必須要完成。這被市場解讀為，短期經濟「穩增長」訴求正在提高，在第2季經濟表現趨弱的背景下，下半年政策面又有望發力。