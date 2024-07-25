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陸股量縮探底 滬指跌破2900點

中央社／ 台北25日電
陸股示意圖。 （路透）
陸股示意圖。 （路透）

中國大陸股市近期陷入量縮探底的弱勢整理格局，今天三大指數收盤均下跌。其中，上海證券綜合指數（滬指）跌破2900點關卡，創近5個月以來新低。滬指與深成指兩市成交量跌破人民幣6000億元。

綜合新浪財經、騰訊財經等陸媒，中國大陸A股下午收盤，三大指數均收黑。滬指下跌0.52%，收2886.74點，連續4個交易日下跌，且跌破2900點關卡，創2024年2月22日以來的波段新低；深成指下跌0.22%，收8474.7點；創業板指下跌0.39%，收1644.45點。

滬市今天成交金額人民幣2732.82億元（下同，約新台幣1.24兆元）、深市成交金額3153.53億元，兩市合計成交金額5886.35億元，再度跌破6000億元，較昨天量縮385億元，顯示資金流出，上攻量能不足。

報導引述巨豐投顧分析，目前滬指在2900點附近展開技術調整，指數上漲面臨較大技術壓力，後期市場繼續探底概率較大。但影響市場的因素也已減少，積極因素在不斷積累和釋放，隨著後續市場情緒的改善和提振，中期的「修復行情」依然可期。

光大證券指出，整體上看，市場並沒有明顯的新增利空，主要是慣性下跌為主。展望後市，滬指盤中失守2900點後，迅速有資金逢低進場，帶動滬指反彈收復2900點，顯示出市場的韌性，接下來市場有望逐步築底反彈。

東方證券指出，短期來看，市場做多情緒仍然薄弱，風險偏好受政策預期和外部形勢變化而擾動較大，但行業快速輪動的結構性特徵仍在延續。從操作角度來看，可關注泛科技等「新質生產力」及景氣提升改善方向。

指數 滬指

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