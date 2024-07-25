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中國修訂保密法條例 強化公司責任及涉密人員限制

中央社／ 台北25日電
中國修訂「保守國家秘密法實施條例」，強化公司保密責任與對涉密人員的限制。示意圖／ingimage
中國修訂「保守國家秘密法實施條例」，強化公司保密責任與對涉密人員的限制。示意圖／ingimage

中國修訂「保守國家秘密法實施條例」，強化公司保密責任與對涉密人員的限制，若網路公司洩密最高可處225萬罰款，該條例還對涉密人員的出境與離職做出規範，外媒分析恐進一步削弱外企在中經商信心。

中國國務院23日公布修訂後的「保守國家秘密法實施條例」（下稱「條例」），將於9月1日起施行。

新華社22日報導引述中國司法部和國家保密局官員的說明，指出「條例」強化黨對保密工作的統一領導，並表示，隨著資訊科技的普及，「面臨的洩密、竊密風險也更加多樣化、隱蔽化，竊密與反竊密鬥爭逐步體現為科學技術能力的競爭與對抗。」因此修訂「條例」更加重視科學技術的保密，以及資訊設備和系統的保密管理。

華爾街日報25日報導指出，根據「條例」規定，所有被定義為「網路運營者」的實體（包括網路公司和網路基礎設施供應商）都必須建立機制，以檢測和處理機密資訊洩漏和其他保密違規行為，還必須配合相關部門展開與國家機密有關的調查和監管行動。

根據「條例」，相關部門可要求網路運營者對涉及國家機密的事件採取補救措施，對於未能履行保密和制止洩密職責的單位和個人將予以罰款，網路運營者最高可被罰款人民幣50萬元（約新台幣225萬），個人最高可被罰款人民幣10萬元。

路透社24日報導表示，「條例」賦予警方更廣泛的權力調查違規行為，並要求私人公司採取措施保護國家機密，還會對洩密人員追究法律責任，涉及犯罪情節者可追究刑事責任。

「條例」也規定，涉密人員未經批准不得出境，必須經過保密教育訓練後方可出境。若要離職，則需要簽訂離職保密承諾書。

華爾街日報指出，修訂「條例」凸顯了中國國家領導人習近平發起的全面反間諜運動。近年中國與西方國家圍繞各自所稱的間諜活動多次交鋒，就網路攻擊、間諜活動和其他形式的情報收集活動發出公開警告，並高調逮捕了多名涉嫌從事間諜活動的人員。

報導說，中國政府向國內開展宣傳，敦促公眾對竊取國家機密的行為保持警惕，中國當局還打擊盡職調查公司，並對外國公司展開突擊搜查和法律審查，這些執法行動削弱了外企在中國經商的信心。

網路攻擊 罰款 間諜

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