中國國企收購已建未售空屋 可能以市價5折為上限

為消化房市下滑後龐大的已建未售商品房，中國官方5月間宣布斥資支持地方國企收購這些空屋。有研究報告稱，按照保本微利原則，未來部分城市可能將收購價格上限，定在同區商品房價格5折以下。

中國商品房供過於求現象愈演愈烈，庫存逐年攀升。中國人民銀行5月17日宣布，設立人民幣3000億元（約新台幣1.35兆元）保障性住房再貸款，支持地方國企以合理價格收購已建成但未出售的商品房，用作保障性住房，業內稱為商品房「收儲」。

中國華夏證券21日發表研究報告，指廣州增城及河北省衡水市等20個城市（縣區），已相繼發布「收儲」的公告細則，包括範圍、房源要求和價格等。

根據華泰證券統計，大部分地方政府對於「收儲」房源的要求，包括必須是已建售的庫存商品房，並已取得竣工驗收備案證明，權屬清晰可交易；房源處於交通便利、配套設施較齊全的地區，有部分城市要求要有一定比例的車位；房源所屬的企業資產負債和法律關係清晰，這意味著符合條件的民企建案，也有可能被納入「收儲」範圍。

另外，大部分地方政府要求房源的單戶建築面積小於120平方公尺（約36坪）；優先選取整棟未售、可封閉管理的大廈。

至於用什麼價錢來收購已建未售的商品房，在上述20個城市中，13個城市明確表示將以同地段的保障性住房重置價格（即劃撥土地成本+建安成本+不超過5%的利潤）作為參考上限。

另外，在參考西安、福州保障房將以同區商品房價格5折左右配售後，按照保本微利的原則，未來部分城市可能將「收儲」的價格上限，設定在同區商品房價格5折以下。

報告表示，各地推出「收儲」細則只是第一步，後續的困難在於房企是否接受「收儲」的價格，及是否有符合上述條件的房源可供收購。

報告表示，中國住建部在6月20日召開的收購已建成存量商品房用作保障性住房工作會議中提出，推動縣級以上城市有力有序有效展開收購，近年三、四線及縣級城市房價明顯下跌，也為「收儲」創造一定條件。華泰證券預計，後續將有更多城市加入「收儲」。