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中國上汽不服被加稅 指控歐盟要求交出商業機密

中央社／ 台北25日電
上汽集團。 路透
上汽集團。 路透

歐盟對中國電動車加徵反補貼關稅，引起中方不滿；上汽集團近日出席歐盟聽證會，指控歐方調查涉及商業敏感訊息，例如要求提供電池的化學配方等；另吉利及比亞迪也擬要求歐盟召開額外聽證會欲抗辯。

歐盟委員會對從中國進口的電動汽車徵收臨時反補貼關稅，引發中國車企的強烈抗議。其中中國最大的汽車製造商上海汽車集團，被歐方點名為不配合調查的企業，被加徵高達37.6%關稅。

中國證券時報23日報導，上汽集團22日公布，19日應上汽要求在布魯塞爾歐盟總部召開反補貼調查專題聽證會，上汽提交反補貼初裁抗辯意見，積極維護自身合法權益。

上汽明確提出，歐盟執委會反補貼調查涉及商業敏感訊息，例如調查要求配合提供與電池相關的化學配方等，超出正常調查範圍。

此外，上汽提到，歐方對於補貼的認定存在錯誤，例如將外國合資方獨資的汽車金融公司混淆為上汽的關聯企業，納入補貼率計算範疇。強調調查過程中已提交了數以千計的書面資料，但歐盟忽略了部分關鍵訊息和抗辯意見，虛增了多個項目的補貼率。

中國商務部在6月20日記者會上，發言人何亞東也曾表示，歐盟執委會在對中國電動汽車反補貼調查中，索取中國企業大量核心訊息，其種類、範圍、數量前所未有，遠超反補貼調查所需。

另據外媒報導，被加徵反補貼關稅的另2家中國電動車廠商吉利及比亞迪也將向歐盟要求召開額外聽證會，以提出抗辯。

歐盟執委會預計將於11月作出最終裁定。

布魯塞爾 歐盟 電動汽車

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