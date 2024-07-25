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上半年經濟成長率 陸至少16省低於年度目標

中央社／ 台北25日電
中國各省陸續發布今年上半年的經濟數據，截至目前為止，已發布的23個省中，有16個省的經濟成長率低於年度目標。聯合報系資料照
中國各省陸續發布今年上半年的經濟數據，截至目前為止，已發布的23個省中，有16個省的經濟成長率低於年度目標。聯合報系資料照

中國各省陸續發布今年上半年的經濟數據，截至目前為止，已發布的23個省中，有16個省的經濟成長率低於年度目標。分析指出，內需不足仍是阻礙經濟加速發展的一大因素。

據第一財經報導，截至7月24日，在中國31個省份中，已有23省份公布上半年的經濟情勢，其中7個省份的經濟成長率超過年度預設的目標，其餘16個省份的成長率低於年度目標。

7個成長率超過年度目標的省、市、自治區分別為江蘇、北京、天津、內蒙古、重慶、浙江、福建。其中江蘇上半年的生產總值達人民幣6.33兆元（約新台幣28.61兆元），年增5.8%，今年江蘇省政府工作報告提出的年度成長目標為成長5%以上。

江蘇經濟成長超過預期，使其與經濟第一大省廣東的差距進一步縮小。上半年，廣東省的整體成長情勢不盡如人意，生產總值6.52兆元，僅成長3.9%，低於年度目標5%。

報導引述廣東省體改研究會執行會長彭澎表示，房地產萎縮明顯拖累廣東的經濟，尤其是家電、家居、建材等行業。

包含廣東在內，截至目前共有16個省份的上半年經濟成長率不及設定的年度目標，海南、西藏、湖南、雲南、廣東和新疆的成長幅度低於年度目標超過1個百分點。其中，海南省上半年的成長率只有3.1%，與年度預定目標8%有不小差距。

中國（深圳）綜合開發研究院企業與市場研究中心副主任鄭天騁提到，目前內需不足是阻礙經濟更快發展的一大因素。應加大部署以提升內需為目的的經濟政策，在需求端給經濟成長增加更多動能，同時加快挖掘居民消費潛能，恢復市場預期，讓中等收入群體敢於消費。

此外，他也建議，增加城市居民收入，讓低收入群體有錢消費；增加城市消費產品供給，滿足高收入群體的消費需求。

廣東 成長率

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