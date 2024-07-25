大陸人民銀行再降低中期借貸便利（MLF）利率20個基點

中國大陸人民銀行（央行）24日宣布降低中期借貸便利（MLF）利率20個基點，從2.5%降到2.3%，這是去年8月來首次調降，也是本周人民銀行第二次意外降低政策利率。

人民銀行除了降低MLF利率，並透過MLF機制對市場注入2千億人民幣資金。

人行本周一已分別降低7天期附賣回利率10基點，由1.8%降到1.7%；並降低1年期放款利率及5年期利率各10基點，分別降到3.35%及3.85%。