陸五大國有銀行集體宣布調降存款利率 5年定存進入「1時代」

大陸五大國有銀行25日集體宣布，調降人民幣存款利率0.05個百分點至0.2個百分點不等，其中，5年期定存利率從原本2%跌到1字頭，僅1.8%。這也是時隔七個月國有銀行再度調降存款利率。

工行、農行、中行、建行及交行等五大國有銀行集體宣布，自7月25日起調整人民幣存款利率。其中，2年期以上整存整取存款利率下調幅度最大，為20個基點（0.2個百分點）。

工商銀行網站資訊顯示，25日執行最新人民幣存款利率：整存整取三個月、半年、一年、二年、三年、五年的利率分別為1.05%、1.25%、1.35%、1.45%、1.75%和1.8%。活期利率0.15%。

這是五大國有銀行今年來首度調降存款利率，與七個月前調降幅度相比，調降的力度及調降後的存款利率水準保持一致。

事實上，在7月貸款市場報價利率（LPR）調降10個基點後，市場對本次存款利率調降已有預期。目前1年期LPR為3.35%，5年期以上LPR為3.85%。

中泰證券銀行業首席分析師戴志鋒近期在報告中指出，從近期LPR以及存款利率的調整來看，人行每次下調LPR，接著大行就會下調掛牌存款利率，一方面負債端適配資產端下調，同時也為資產端進一步下調打開空間。

從已更新存款利率的幾家大行來看，2年期及以上整存整取利率普遍下調20基點（0.2個百分點），2年期以下整存整取、零存整取、整存零取、存本取息利率下調幅度為10基點，活期存款利率下調5基點。同時，協定存款、通知存款利率也下調10基點。

以工商銀行為例，該行調整後的2年期、3年期、5年期定期存款利率分別降至1.45%、1.75%、1.8%，此前分別為1.65%、1.95%、2%。3個月、6個月、1年期定存利率降至1.05%、1.25%、1.35%，此前分別為1.15%、1.35%、1.45%。

自2022年4月利率市場化調整機制建立以來，國有大行已進行六輪存款利率調整，其中五次涉及掛牌利率集體調整。從歷次調整節奏來看，主要為大行示範，股份行、中小行陸續跟進，其中，中小銀行跟進節奏差異較大，目前仍有不少地方中小銀行在跟進前期調整進行補降。

對比來看，國有大行最近兩次存款掛牌利率的調整相比前三次調整範圍更大，但繼續保持了長期限產品調整力度更大的節奏。縱觀2022年9月以來，最受儲戶關注的國有大行3年期、5年期定存掛牌利率已分別累計下行100基點、95基點。

考慮到最新一期LPR已經調降，銀行淨息差持續收窄背景下，市場對新一輪存款利率調整已有預期。

根據存款利率市場化調整機制要求，存款利率將參考以10年期國債收益率為代表的債券市場利率，和以1年期LPR報價為代表的貸款市場利率合理調整。

2023年11月，人行貨幣政策司曾發表《持續深化利率市場化改革》一文，其中提出要健全「市場利率+央行引導→LPR→貸款利率」和「LPR+國債收益率→存款利率」的利率傳導機制。