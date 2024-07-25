陸五大商銀今年首次調降存款利率 1年定存降至1.35%

在中國人民銀行（大陸央行）周一宣布下調本月LPR後，中國工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行25日同步宣布調降存款利率，為今年首次。其中，活期存款利率從0.2%下調至0.15%，一年期、三年和五年定期存款掛牌利率分別調降至1.35%、1.75%和1.80%。

2023年，大陸主要商業銀行分別在6月、9月和12月進行了三輪存款利率下調。市場預期，大陸存款利率未來仍有調降可能。

《每日經濟新聞》指出，掛牌利率是銀行在官方網站或營業網點公開顯示的存款利率，而執行利率則是銀行實際業務操作中提供給客戶的利率。

報導稱，在經過多輪「降息」後，目前大陸全國性銀行3年期、5年期定期存款掛牌利率均已降至2%以下。「2022年去銀行，3年期定存利率3.25%，當時還嫌少，結果現在更低了。」一儲戶在社交平台上表示。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，「從目前銀行淨息差壓力、存款市場結構失衡、引導實體經濟融資成本進一步下降、市場利率維持低位等方面看，國內存款利率仍有下調可能。」

【中央社／上海25日電】

中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行等6大國有銀行25日公告，25日起調整人民幣存款掛牌利率，6大行活期存款年利率均下調5個基點，從0.20%降為0.15%。

中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行等5大行整存整付定期存款3個月、6個月、1年期分別由1.15%、1.35%、1.45%調為1.05%、1.25%、1.35%，均下調10個基點；2年、3年、5年期由1.65%、1.95%、2.00%調為1.45%、1.75%、1.80%，均下調20個基點。

中國郵政儲蓄銀行在6個月、1年期整存整付掛牌利率分別由1.36%、1.48%降至1.26%、1.38%，均下調10個基點，調整幅度與其他各期限存款利率與其他5大行一致。

澎湃新聞25日報導解析，6大國有銀行下調人民幣存款掛牌利率是基於貸款市場報價利率（LPR）下降、國債收益率等市場利率走勢所做出的決定；中國人民銀行22日宣布，1年期和5年期以上LPR均較前一期下調10個基點。

報導引述業界專家的意見指出，銀行主動下調存款利率，中長期存款利率降幅較大，將可減少利息支出，也能緩解存款長期化問題，穩定銀行負債成本，提升金融服務實體經濟可持續性，有利於改善銀行盈利能力。

業界專家認為，下調存款利率可降低企業、居民儲蓄意願，推動企業投資和居民消費，促進優化資產配置，增強資金流向資本市場的動力，幫助股市回穩、回升，增加金融市場活力，鞏固經濟向上態勢。