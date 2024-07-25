大陸地方開源 擬徵附加稅
為了幫助解決地方財政困難，大陸中央據報正研究整合一個全新的地方稅種-地方附加稅，該稅收規模預估可增加近人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）。
中共三中全會後公開的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中，在深化財稅改革方面一大核心思路是增加地方自主財力，適當擴大地方稅收管理權限。
據第一財經報導，對於解決地方財政困難，上述《決定》提出新舉措，即研究把城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合併為地方附加稅，授權地方在一定幅度內確定具體適用稅率。相關測算三個待合併稅費合計約可達人民幣1兆元規模。
粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，將城市維護建設稅、教育費附加（少數歸屬中央）、地方教育附加三稅合併，並賦予地方一定的自主管理許可權，一方面能增加地方財政的自主性，有利於調動地方積極性；另一方面將長期以來按費的形式徵收的教育附加改為以地方附加稅的形式徵收，有利於增強地方政府財政收入的穩定性。
中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，此次中央研究將城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合併為地方附加稅，是因為三個稅費徵稅都是在增值稅和消費稅為計稅基礎上附加徵收，因此定位為附加稅很科學，而且因為都屬於地方財政收入，因此明確為地方附加稅，教育費附加和地方教育附加兩個費轉稅，也有利於穩定地方財力。
中央財經大學公共財政與政策研究院院長喬寶雲表示，這次三個稅費合併為地方附加稅，一大亮點是授權地方在一定幅度內確定具體適用稅率。這可能會使得最後每個地方根據當地實際情況有不同選擇，使得地方附加稅與地方提供公共服務水準相適應，比如大城市公共服務更多，可能會傾向多收一些稅，這也是適當擴大地方稅收管理許可權的一個體現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言