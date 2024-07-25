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各國央行投資人民幣 變熱

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

瑞銀資產管理調查顯示，未來一年各國央行正計劃進一步增加人民幣持有部位。調查發現，70%的受訪者正在投資或考慮投資人民幣。以十年期限來看，受訪者平均人民幣目標配置占總外匯存底的5%。

不過，美元在各國外匯存底中仍占主導地位，受訪者平均美元持有占有率55%。

調查指出，市場對更保守的固定收益市場興趣濃厚。70%的受訪者認為，政府債券將在未來五年風險調整後表現最好，其次是已開發市場股票和黃金，認同受訪者占比分別為42%與33%。

調查顯示，各國央行仍認為地緣政治是最大風險點。87%的受訪者再次將地緣政治衝突的進一步升級視為主要擔憂，高於2023年的75%和2022年的80%。此外，有68%受訪者認為，全球已進入高通膨時期，相信較高的通膨將持續更長時間。

今年以來，人民幣債券受外資青睞，大陸外匯管理局發布資料顯示，上半年外資淨增持大陸境內債券接近800億美元，為歷史同期次高。另一方面，人行上海總部資料顯示，境外投資者已連續十個月增持中國債券。

德意志銀行（中國）有限公司副行長徐肇廷分析，境外機構投資者投資美債會掣肘於負息差與高波動率，相較之下，正息差的中國境內債券更受青睞；大陸央行金融市場司副司長江會芬表示，人民幣債券避險功能不斷增強，因其表現與G7國家、其他新興經濟體的債券相關性較低。據測算，2024年中美十年期國債殖利率相關性僅為0.05。

據環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新月報，人民幣6月在全球支付占比達4.61%，較5月增0.14個百分點，連八月全球排名第四。攀升原因有三：一是人民幣在越來越多國家對中跨境貿易結算的應用日益擴大；二是6月國際資本持續大舉加碼大陸境內債券；三是歐元的全球支付占比持續走低。

人民幣 外匯 通膨

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