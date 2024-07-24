保時捷中國上半年銷量大跌33% 調降電動車銷量預估

德國保時捷24日發布業績報告顯示，今年上半年保時捷營收194.6億歐元年減4.8%；營業利潤30.6億歐元，年減20.5%，值得注意的是，保時捷中國上半年銷量大減33%至2.96萬輛。

保時捷方面表示，在年初經歷下滑之後，第2季營業回報率反彈到17%，處於預期值的上限。在第2季良好表現的帶動下，上半年營業回報率實現15%以上的水準。

銷量方面，2024年上半年，保時捷在全球共交付15.59萬輛汽車，年減6.8%。其中，中國市場的交付量2.96萬輛，年降33%，遠超過全球市場平均跌幅。保時捷方面表示，這主要是由於中國市場銷量下滑以及新舊車型切換。

保時捷表示，公司將繼續推進價值重於數量的戰略，由於世界各地向電動汽車的轉型發展方式截然不同，保時捷已經開始重新調整和重新確定燃油車技術方面的專案和產品的優先順序。

據介紹，該戰略將在生產不同動力車型時，保留最大的靈活性。保時捷繼續專注於三種動力系統類型：全電動汽車、插電式混合動力汽車和燃油車。

保時捷強調，客戶未來將繼續能夠從各種強大而高效的燃油車、混合動力車型以及電動車型中進行選擇。

保時捷並調降今年全年營收預期，預計全年營收390億-400億歐元，低於此前預計的400億-420億歐元；將營業回報率從15%至17%下調至14%至15%；將汽車業務EBITDA利潤率從24%至26%下調至23%至24%。

保時捷表示，由於一家歐洲供應商的工廠遭遇洪水，公司面臨意外的特種鋁合金供應短缺問題，這將造成公司減產。

保時捷也面臨著電動汽車需求放緩的挑戰。在全年預測中，保時捷將汽車純電動汽車銷量占比從13%到15%下調到了12%到13%。

保時捷指出，保時捷的產品戰略是，到2030年，將能夠交付80%以上的純電動汽車，這取決於客戶需求和電動汽車的進展。

此前，保時捷設定了2030年電動汽車銷量占新車銷量的80%的目標。其最新的表述淡化了這一雄心勃勃的轉型目標，並提到「電動化轉型進程看起來要比我們五年前所預料的慢很多」。