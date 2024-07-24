中國學者：內需不足要用超預期政策提振 如增發公債

中國經濟學者張斌日前主張，地方政府收入下降導致支出增幅放緩，是造成中國內需不足的重要原因之一。因此政府財政政策應更加積極，確保年度預算的支出目標得以實現，其中包括額外發行債券以增加財政支出，直接刺激需求。

張斌並呼籲，決策者必須充分認識到內需不足問題的嚴重性，採取「超預期的政策力度」打破當前的負向循環，提振需求，才能從根本上改變市場預期，促進經濟良性循環。

綜合界面新聞、澎湃新聞報導，由「中國金融40人論壇」舉辦的「宏觀政策季度報告（今年第2季）」記者會22日在北京舉行，該論壇資深研究員、現任中國社科院世界經濟與政治研究所副所長的張斌，在會中作上述表示。

張斌直言，雖然今年上半年中國出口和工業增加值表現亮眼，但這些積極訊號未能有效抵消「內需疲軟」的負面影響。今年第2季，城鎮居民消費傾向雖有微增，但經濟成長動力明顯減弱，物價水平持續偏低，反映「需求不足」的現狀。

他認為，地方政府收入下降，進而導致政府廣義支出增幅放緩，是造成需求不足的重要原因之一。今年1至5月的廣義財政支出，也就是一般公共預算支出和政府性基金預算支出的總和，較去年同期下滑2.2%，並比第1季下降0.7個百分點。

此外，從廣義財政支出的完成情況來看，今年1至5月僅完成全年預算進度的33.5%，比去年同期低3.3個百分點。

張斌直指，地方政府面臨的收支壓力，進一步加劇了營商環境的不確定性。這表現在非稅收入比重提高、稅收徵管力度加大，不僅增加企業營運成本，也影響經營者的信心。尤其是對新入職員工、求職者及新成立或規模較小的企業而言，減薪、失業風險顯著增加，使這些族群體成為經濟疲弱下的弱勢族群。

他表示，需求不足的問題若得不到有效解決，可能引發一系列連鎖反應。包括資產價格承受壓力、中小型金融機構生存艱難、房企和平台業者償債壓力陡增，甚至可能加劇國際貿易摩擦。

張斌建議，中國政府的廣義財政政策應更加積極，確保年初制定的預算支出目標得以實現。這意味著可能需要透過額外發行債券等方式增加財政支出，以直接刺激需求，穩定經濟成長。

他並強調，要盡一切可能，完成年初制定的一般公共預算和政府基金的支出目標，「這是底線」。

張斌還建議，中國在貨幣政策上應繼續降低利率，為企業提供更寬鬆的融資環境，同時保持匯率的靈活性，以因應外部經濟環境的變化。此外，還需特別關注房市的健康發展，避免拖累經濟穩定。

他並呼籲，政策制定者必須充分認識到需求不足問題的嚴重性，並採取「超預期的政策力度」打破當前的負向循環。因為每個人的收入都是其他人的支出，減少支出會導致收入下降，進而形成收入和支出的螺旋下降。

張斌強調，只有透過強有力的政策措施提振需求，才能從根本上改變市場預期，促進經濟的良性循環。