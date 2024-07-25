陸上半年就業形勢總體穩定
中國大陸上半年就業形勢保持總體穩定，新增就業保持增長，失業率保持低位。
中新社報導，大陸人力資源和社會保障部23日在北京舉行2024年二季度記者會，發布上述消息。
人社部就業促進司副司長運東來指出，上半年，大陸新增就業保持增長。1至6月城鎮新增就業人數698萬人，同比增加20萬人，完成全年目標任務的58%。
失業率保持低位。今年以來，城鎮調查失業率持續低於去年同期水平，6月份降至5.0%，同比下降0.2個百分點，低於預期調控的目標。
重點群體就業總體平穩。大學畢業生等青年就業整體穩定。農民工就業穩中有進，6月末脫貧人口務工規模超過3000萬人。
「從走勢看，隨著經濟持續回升向好，政策效應積極釋放，新質生產力加快發展，就業形勢有望繼續保持總體平穩。」運東來說，同時，外部環境複雜嚴峻，大陸國內有效需求仍顯不足，部分企業生產經營仍面臨較大的壓力，部分勞動者求職就業仍然存在一些困難，做好就業工作仍需付出更大的努力。
他介紹了人社部下一步的措施，提出加強政策落實穩就業，鼓勵創業創新擴就業，加快服務提質促就業，強化重點支持保就業等。
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