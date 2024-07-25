陸雲計算市場 規模達6165億元人民幣

中國信息通信研究院23日發布的《雲計算白皮書（2024年）》顯示，2023年，中國大陸雲計算市場規模達6165億元（人民幣，下同），同比增長35.5%。

中新社報導，這是中國信通院第10次發布雲計算白皮書。報告稱，大模型推動雲計算產業開啟新一輪增長。2023年，全球雲計算市場規模為5864億美元，同比增長19.4%，在生成式AI（人工智慧）、大模型的算力與應用需求刺激下，雲計算市場將保持長期穩定增長，預計2027年全球雲計算市場將突破一兆美元。

在中國大陸，2023年雲計算市場規模達6165億元，同比增長35.5%，仍保持較高活力，AI原生帶來的雲技術革新和企業戰略調整，正帶動大陸雲計算開啟新一輪增長，預計2027年大陸雲計算市場將突破2.1兆元。

報告認為，大陸雲計算產業發展活躍，但資源布局、服務質量、技術融合等方面仍有優化空間。如雲資源供給方面，呈「東重西輕，南強北弱」，布局需進一步優化；雲服務應用方面，從資源上雲轉向深度用雲，服務質量還有提升空間；雲技術融合方面，算雲融合呈階梯狀分布，數智雲化水平仍存較大差距。

報告表示，全球持續深化雲計算戰略，安全和智能化成為發展的重點。如美國持續加強雲計算行業應用，同時發布政策、規則關注雲安全和雲主權，避免技術外溢。日韓側重擴大雲計算投資，推動本土雲服務擴張和智能化發展。中國大陸持續加強雲計算基礎設施建設和行業應用，助力產業高質量發展。

此外，中國大陸工信部23日公布2024年上半年通信業經濟運行情況。2024年上半年，大陸通信行業電信業務收入累計完成8941億元，同比增長3%，增速較一季度下降1.5個百分點。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長11.1%，保持兩位數增速。

三家基礎電信企業積極發展IPTV、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務，上半年完成業務收入2279億元，同比增長11.4%，拉動電信業務收入增長2.7個百分點。其中雲計算和大數據收入分別同比增長13.2%和58.6%，物聯網業務收入同比增長12.5%。

中國5G、千兆光網、物聯網等新型基礎設施建設有序推進。截至6月末，移動電話基地台總數達1188萬個；其中，5G基地台總數達391.7萬個，占移動基地台總數的33%。光纖接入（FTTH/O）端口達到11.3億個，占互聯網寬頻接入端口的96.6%。網路連接用戶數穩步增長。截至6月末，三家基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數達17.77億戶。