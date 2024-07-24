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陸青年就業承壓 聯想喊未來3年培養超10萬雙能型人才

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸個人電腦巨頭聯想集團旗下的聯想全球學習中心23日在京開幕，聯想相關負責人宣布，未來三年，其將依託全球學習中心為內外部培養超十萬「雙能型」人才。圖取自網易科技
大陸個人電腦巨頭聯想集團旗下的聯想全球學習中心23日在京開幕，聯想相關負責人宣布，未來三年，其將依託全球學習中心為內外部培養超十萬「雙能型」人才。圖取自網易科技

綜合北京日報、第一財經報導，大陸個人電腦巨頭聯想集團旗下的聯想全球學習中心23日在京開幕，聯想相關負責人宣布，未來三年，其將依託全球學習中心為內外部培養超十萬「雙能型」人才，即在全球化布局和智慧化轉型中發揮關鍵作用的一流人才。

大陸社會一方面面臨青年失業率偏高的壓力，但另一方面，在AI浪潮下，當前產業轉型時代中，相關領域人才缺口也在提高，企業求才若渴，職場人才匹配似乎面臨挑戰。但究竟需要什麼樣的人才是國際所關注。聯想集團給出了雙能型人才的答案。

據聯想官方表示，具體而言，「雙能型」人才有幾個特點：一方面能夠洞察全球趨勢，理解並適應跨國市場和文化環境，憑藉跨文化領導力與多元理念，驅動企業乃至行業在全球化競爭中拓展與佈局；另一方面，能深度理解並專業應用AI時代的數位化、智慧化技術，憑藉技術領導力與變革推動力，持續驅動產品、技術、思路、流程、組織等全方位的創新發展。

聯想集團高級副總裁、首席人力資源官高嵐指出，聯想全球學習中心希望把聯想過去40年發展和20年全球化運營過程中積澱的智慧化轉型經驗、全球化管理精髓、AI等前沿技術研究和未來洞察，系統化對外分享，助力更多企業解鎖AI潛能及開拓更廣闊的世界。

聯想稱，未來學習中心還將與更多權威機構在 AIGC、ESG 及數位化人才培養等領域展開合作，共同開發一系列「高質量的能力認證與培養項目」，為社會與行業輸送更多「雙能型」人才。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶指出，（聯想）創立40年來，公司不僅致力於引領技術創新與行業變革，更堅持打造與時俱進的學習型組織。「始終保持強烈的學習精神是我們能從代理到創立自主品牌，從國際化到多元化，並在AI時代大顯身手的利器。」

人文財經觀察家秦朔提出，對於「出海」的理解應超越傳統意義上以中國為起點的視角，當下全球化思維與視野成為企業出海不可或缺的要素，這要求企業在全球範圍內靈活調配資源，實現資源配置的最優化與效益的最大化。

北京 失業

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