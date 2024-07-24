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蘋果將3年內推折疊手機？ 分析師曝：技術成熟度、市場容量是顧慮

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
分析師稱蘋果將在三年內推出折疊手機，技術成熟度和市場容量是顧慮。而大陸面板廠也在積極研發OLED柔性折疊屏，圖為TCL華星展示全球首款7.85吋Tandem三折柔性折疊螢幕。圖／取材自TCL華星
分析師稱蘋果將在三年內推出折疊手機，技術成熟度和市場容量是顧慮。而大陸面板廠也在積極研發OLED柔性折疊屏，圖為TCL華星展示全球首款7.85吋Tandem三折柔性折疊螢幕。圖／取材自TCL華星

針對蘋果計畫2026年推出折疊手機的傳聞，群智諮詢（Sigmaintell）副總經理兼首席分析師陳軍24日表示，蘋果有折疊手機的規劃，大概時間點可能在2027年推出。「折疊手機的技術成熟度和市場容量，是蘋果遲遲未推出折疊手機的主要顧慮。」

第一財經日報報導，陳軍分析，現在從供應鏈看，蘋果也需要做一些產品端的創新，折疊手機是蘋果產品規劃的方向之一。他預計，蘋果將在2026年到2027年推出大折疊形態的折疊手機產品，目前螢幕的折痕效果並不能滿足蘋果對折疊手機的要求。

陳軍提到，蘋果在推出新產品前都會進行深入的研發和測試，確保產品在功能、性能和耐用性上都能達到高標準。因此，蘋果推出折疊手機取決於螢幕折痕、鉸鏈技術成熟度是否達到滿意的程度。

潮電智庫分析師孫燕飆也表示，從兩三年前開始，蘋果就與供應商一起研究折疊手機怎麼做，一直都在研究，包括送樣也在做，但一直就沒有一個相對上量的規模，所以很難預測蘋果最終什麼時候會推出折疊手機。

孫燕飆指出，從資料報告上看，三星折疊手機一個季度的銷量差不多是100萬支，它有兩款折疊手機，加起來一年的銷量不到500萬支。三星從2019年開始推折疊手機，推了5年，折疊手機的年銷量還沒有突破1,000萬支。

因此孫燕飆認為，折疊手機市場目前容量偏小，可能是蘋果延遲推出折疊手機的主要原因。

據群智諮詢的預測，2024年全球折疊手機的出貨量將在2200萬支左右，年增約24%；而2024年全球智慧手機出貨量大約11.5億支。也就是說，2024年雖然折疊手機出貨量仍在快速發展，但是折疊手機在全球智慧手機市場的占比僅為1.9%，不足2%。

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