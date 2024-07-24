與富士康簽戰略合作協議 河南省長：希望富士康擴大在豫布局

河南省政府與富士康科技集團在鄭州簽署戰略合作協議。富士康將在鄭州投資人民幣10億元（新台幣44億元），建設新事業總部大樓和七大中心，推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業。

河南省長王凱表示，希望富士康進一步擴大在豫產業布局，推動各產業板塊集聚發展，不斷開闢新領域新賽道，加快產品反覆運算升級，構建完整產業生態。河南將著力構建常態化對接機制，強化全方位服務保障，為台資企業在豫發展營造更好環境。

河南省政務微信公眾號「河南發布」報導，包括河南省委書記樓陽生出席簽約儀式，並見證合作協議簽署。省長王凱、富士康科技集團董事長劉揚偉代表雙方簽約。

王凱表示，近年來，河南省委、省政府高度重視富士康在豫發展，雙方戰略合作不斷深化，此次協議的簽署標誌著雙方合作邁入了新的階段。希望富士康堅定投資河南信心，聚焦新產業培育、新技術研發，加快推動簽約項目早建設、早達效，在談項目早簽約、早開工，共同打造高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。

劉揚偉指出，河南產業基礎良好、人才資源富集、開放優勢明顯、發展空間廣闊，富士康高度重視與河南的合作，將繼續紮根河南、深耕河南，在新技術新領域新賽道深化雙方合作，為現代化河南建設貢獻更多力量。

王凱還出席在鄭州航空港區舉行的富士康新事業系列投資專案啟動暨新能源汽車試製中心開工儀式。

河南日報集團旗下智慧財經全媒體平台「大河財立方」報導，富士康與鄭州乃至河南的外貿息息相關。今年第1季，河南省外貿數據公布，進出口額比去年同期有所下降。一位業內人士分析，2022年第4季是鄭州富士康傳統生產的旺季，但受疫情影響，該季度不少訂單推遲到2023年第1季集中生產、出貨，形成了富士康進出口數據在豫歷史高峰。

該業內人士分析，這一特殊情況對2024年同期下行影響較大。「因特殊情況形成了2023年第1季的外貿『高值』，會對2024年同期造成下行影響。」

同時，按照往年慣例，上半年往往是消費電子產業的傳統淡季，下半年隨著品牌手機商的新品發布和批量出貨，進出口數據將會逐步走高。

近年來，富士康在河南多次布局。2023年4月25日，富士康新事業總部在鄭州揭牌，富士康方面稱，將持續深耕河南，加快實施「3+3」轉型發展戰略（「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代移動通訊」三項新技術領域），將富士康新事業總部打造成為富士康全球創新和產業布局的核心基地和重要標竿，富士康在豫發展邁上新台階。

2023年6月16日，富士康新事業發展集團有限公司成立，註冊資金人民幣10億元，將統籌規劃包括新能源汽車、電池等在內的新產業發展。

2024年1月4日，河南富士康新能源汽車產業發展公司成立，註冊資金人民幣5億元，該公司將進一步聚焦新能源汽車產業，加快項目推進實施。