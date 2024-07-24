第7屆中國國際進口博覽會 11月上海登場

第7屆中國國際進口博覽會將於11月5至10日在國家會展中心（上海）舉行，挪威、貝南、蒲隆地等國第一次與會。美國農業部去年首度開設官方展館，今年是否再設館備受關注。

第7屆中國國際進口博覽會（進博會）24日上午舉行開幕倒數100天記者會，介紹進博會籌備狀況。

上海市政府微信公眾號「上海發布」刊發訊息指出，截至目前為止，計有逾50個國家、國際組織確認參展，挪威、貝南共和國、蒲隆地共和國、聯合國兒童基金會等國家和國際組織為第一次參展。

第7屆進博會在企業展部分將延續食品及農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易6大展區設置；截至目前為止，簽約展覽面積逾36萬平方公尺（逾10萬8900坪）。

第7屆虹橋論壇主題為「堅持高水平開放，共促普惠包容的經濟全球化」，分論壇包括「世界開放報告2024」發布暨國際研討會，以及「開放發展」、「開放合作」、「開放創新」、「開放共用」等4大群組轄下若干論壇，另將舉辦自貿試驗區專場推介等活動，擦亮「投資中國」品牌。

上海市政府副秘書長、進博會城市服務保障領導小組辦公室主任劉平表示，第7屆進博會在「參展便利化」上做了不少努力，為了使外籍參展商入境中國愈加便利，推進「為外籍展客商提供換發多次入境有效簽證」等便利措施；也在海關作業部分，簡化特許審批手續和部分產品參展相關證書要求。

進博會也被視作中國對外關係觀察窗口之一，在中美貿易、科技高度競爭等氛圍中，美國農業部去年攜手上海美國商會在第6屆進博會首度設立國家級展館，聚焦在農食主題，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）出席開館活動。

勃恩斯彼時接受媒體聯訪時表示，僅代表美國政府表達，很高興來到上海參加進博會，這也展現了美國對於美中關係的承諾；如同美國財政部長葉倫（Janet Yellen）多次表示，「我們不尋求美中經濟脫鉤，我們尋求推進美國和中國間的雙邊貿易」。

中國官媒也以美國農業部參展進博會大作宣傳。新華社去年11月以「美國最大參展團來華參加進博會」為報導標題，強調農業是中美經貿合作亮點；另也引述美國媒體評論為進博會背書，「進博會被視為全球參與者對中國市場及其增長前景有堅定信心的證明」。