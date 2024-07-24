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蘋果營運長跟開發者聊Vision Pro體驗：大陸獨創性讓他驚歎

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蘋果營運長威廉斯（左2）與咪咕視頻開發團隊交流。新浪科技
蘋果營運長威廉斯（左2）與咪咕視頻開發團隊交流。新浪科技

隨著美企高層代表團訪陸的蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams），23日現身北京跟開發者聊Vision Pro體驗，24日則是與深圳市委書記孟凡利會談。在王府井蘋果店，威廉斯表示，大陸的創新和獨創性，以及App開發社區讓他感到驚歎。

新浪科技報導，在今日美術館的一個展覽上，當參觀者戴上Vision Pro，一條中國龍從牆壁中飛出，用戶伸出手，還能與這條龍互動。這是一個名為「神話在哪裡」的藝術展，與常規藝術展不同的是，蘋果的新產品Vision Pro成為觀展設備，是布展者與參展藝術家的靈感來源與展示效果的關鍵。

在過去，蘋果公司的許多高管來華都會與開發者當面交流，威廉姆斯自然也少不了這個環節，只是與之前iPhone或iPad的2D世界相比，Vision Pro這款新設備和蘋果圍繞它布局的新生態，讓開發者、店內顧客都顯得格外興奮。

中國移動咪咕新空副總經理朱佳偉和他的團隊，也向威廉斯介紹他們的App「咪咕視頻」，並演示了感官效果。「咪咕視頻」在手機上是一款使用者數量不小的視訊軟體，但登陸Vision Pro之後，透過這款空間計算設備，對視訊有了新的展現方式。

朱佳偉表示，因為關注數字與現實世界沉浸融合這個方向，他們在很早便開始準備相關技術。直到Vision Pro出現後，他們認為在體驗的完整度方面，終於有機會給大陸用戶帶來新體驗。

威廉斯也提到，「我認為沒有什麼比得上大陸的企業家精神，以及那些正在進行中的應用開發工作。這是我非常非常興奮的事情，對於Vision Pro，我們才剛剛開始。」

財聯社報導，深圳市委書記孟凡利24日與威廉斯一行會談。孟凡利表示，歡迎蘋果公司加大在深業務和投資佈局力度，積極探索推進在供應鏈上加強合作，推動取得更多互利共贏成果。

孟凡利指出，深圳將持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，積極做好服務保障，支持企業在深實現更好發展。

威廉斯高度讚賞深圳經濟社會發展的巨大成就和敢闖敢試、敢為人先的精神。他表示，「深圳是蘋果公司持續深耕大陸的重要區域和重要市場，我們願與深圳進一步深化務實合作，實現共同發展。」

Vision 北京 深圳

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