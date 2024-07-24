矽創與格科微專利侵權訴訟 雙方達成和解

台灣觸控與驅動 IC 大廠矽創 （8016-TW）24日公告，針對與格科微（688728-CN）的專利侵權訴訟，雙方已達成和解，也將撤回進行中之所有相關訴訟與無效宣告請求程序，對財務及業務方面，均無重大影響。

矽創在 2018 年時，在台灣與大陸分別向格科微提起專利侵權訴訟，經過長達6年的來回攻防，雙方也在24日達成和解。

矽創在公開資訊觀測站上表示，針對本公司 I457906、ZL201180047165.9、ZL201210327546.9、ZL201210327548.8 專利權之專利侵權訴訟與其他糾紛案，業經本公司與格科微電子 （上海） 有限公司達成和解，雙方將撤回進行中之所有相關訴訟與無效宣告請求程序。和解協議之細節，基於和解協議中之保密條款，不予揭露。

格科微23日晚間也在上交所公告，就雙方涉及的多個訴訟案件自願達成和解。本次和解協議達成後，「格科微首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書」中披露的相關智慧財產糾紛的風險已全部消除。本次和解結果不會對公司的日常經營產生負面影響，也不會對公司當期及未來的損益產生負面影響。