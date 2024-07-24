快訊

凱米「完全沒受山脈阻擋」 粉專：完美的大型颱風教科書

強烈颱風凱米現在走到哪了？ 數千人怕爆湧YouTube一頻道緊盯動態

尼泊爾客機墜毀起火！現場黑煙竄天 機上19人生死未卜

矽創與格科微專利侵權訴訟 雙方達成和解

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
台灣觸控與驅動 IC 大廠矽創 （8016-TW）24日公告，針對與格科微（688728-CN）的專利侵權訴訟，雙方已達成和解，也將撤回進行中之所有相關訴訟與無效宣告請求程序，對財務及業務方面，均無重大影響。圖為IC示意圖。美聯社
台灣觸控與驅動 IC 大廠矽創 （8016-TW）24日公告，針對與格科微（688728-CN）的專利侵權訴訟，雙方已達成和解，也將撤回進行中之所有相關訴訟與無效宣告請求程序，對財務及業務方面，均無重大影響。圖為IC示意圖。美聯社

台灣觸控與驅動 IC 大廠矽創 （8016-TW）24日公告，針對與格科微（688728-CN）的專利侵權訴訟，雙方已達成和解，也將撤回進行中之所有相關訴訟與無效宣告請求程序，對財務及業務方面，均無重大影響。

矽創在 2018 年時，在台灣與大陸分別向格科微提起專利侵權訴訟，經過長達6年的來回攻防，雙方也在24日達成和解。

矽創在公開資訊觀測站上表示，針對本公司 I457906、ZL201180047165.9、ZL201210327546.9、ZL201210327548.8 專利權之專利侵權訴訟與其他糾紛案，業經本公司與格科微電子 （上海） 有限公司達成和解，雙方將撤回進行中之所有相關訴訟與無效宣告請求程序。和解協議之細節，基於和解協議中之保密條款，不予揭露。

格科微23日晚間也在上交所公告，就雙方涉及的多個訴訟案件自願達成和解。本次和解協議達成後，「格科微首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書」中披露的相關智慧財產糾紛的風險已全部消除。本次和解結果不會對公司的日常經營產生負面影響，也不會對公司當期及未來的損益產生負面影響。

專利 財務 風險

延伸閱讀

影／原廠也傻眼！愛馬仕紫外燈防偽、刻印可亂真 業者1招才確認是贗品

影／市價1折！刑事局破近年最大宗仿冒精品 5000件假貨侵權2億元

藉自訴誣告罪挑戰高虹安學歷？ 陳時奮今認了

罷免謝國樑若成案 多起東岸商場官司可能左右選民意向

相關新聞

終於通過監管審查！波音恢復向大陸交付737 MAX客機

美國飛機大廠波音（Boeing）23日表示，在因為監管問題而長期延後交機後，公司已恢復向大陸交付最暢銷的737 MAX客...

蘋果營運長跟開發者聊Vision Pro體驗：大陸獨創性讓他驚歎

隨著美企高層代表團訪陸的蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams），23日現身北京跟開發者聊Vision Pro體驗...

矽創與格科微專利侵權訴訟 雙方達成和解

台灣觸控與驅動 IC 大廠矽創 （8016-TW）24日公告，針對與格科微（688728-CN）的專利侵權訴訟，雙方已達...

滬指跌破2900點 近5個月新低

A股三大指數24日集體開低走低，之後創業板指跌幅擴大至1%；滬指跌幅超過0.5%，再次跌破2,900 點，是2月22 日...

日系車在華銷量連續下滑 日本最大鋼企退出與寶鋼合資公司

受到大陸本土電動汽車製造商的崛起，日系車銷量連續下滑影響，日本最大鋼企日本製鐵決定退出與寶鋼合資公司，結束在大陸的汽車板...

輝達批准三星HBM3晶片 最早8月供應大陸特供晶片H20

三星電子第三代高頻寬記憶體（HBM3）晶片，已獲得輝達（Nvidia）許可，首次在處理器中使用。外媒引述兩位消息人士透露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。