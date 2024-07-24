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終於通過監管審查！波音恢復向大陸交付737 MAX客機
美國飛機大廠波音（Boeing）23日表示，在因為監管問題而長期延後交機後，公司已恢復向大陸交付最暢銷的737 MAX客機。
路透在今年5月22日的報導指出，由於大陸監管機構對駕駛艙內語音記錄器（CVR）電池進行審查，導致波音向大陸交機在過去幾周被推遲。
這次恢復交機對這家飛機製造商來說無疑是雪中送炭，過去這段期間波音受到大陸交機延後的衝擊，同時也陷入另一場安全、品管危機。
由於波音生產的737 MAX 8客機在2018、2019年接連發生致命墜機事故，加上華府與北京在技術到國安問題上的緊張局勢加深，使得波音近年向大陸的新機交付一直斷斷續續。
波音9日表示，已向中國國際航空交付2架777貨機，證實了路透關於波音恢復向大陸交付寬體客機的報導。
波音737 MAX系列客機在全球停飛後，大陸在2019暫停了大部份波音飛機的訂單和交付。寬體客機的交付在去年12月重新啟動，窄體MAX飛機的交機則在今年1月重啟。
波音在2023年底的文件中表示，庫存內約有140架737 MAX 8客機，其中包括為大陸客戶準備的85架。2024年初至4月30日期間，波音共向大陸交付了22架飛機。
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