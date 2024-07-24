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雙城論壇傳八月登場　國台辦：支持並積極推動兩岸交流

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為台北市長蔣萬安（左）和上海市長龔正（右）去年雙城論壇的首次會面，當時雙方互贈「春池玻璃─手工精製瓶」和「玉蘭花開瓷器」。圖／北市府提供
圖為台北市長蔣萬安（左）和上海市長龔正（右）去年雙城論壇的首次會面，當時雙方互贈「春池玻璃─手工精製瓶」和「玉蘭花開瓷器」。圖／北市府提供

兩岸關係在520後持續惡化，台北上海雙城論壇的舉辦成為各界關注焦點，對於傳出雙方共識為最快8月登場，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，大陸一貫支持並積極推動兩岸交流合作，願與台灣各政黨、團體、縣市及各界人士，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上加強交流溝通。不過，她未揭露關於論壇舉辦的具體訊息。

大陸國台辦24日上午召開「例行新聞發布會」，對於雙城論壇何時舉辦，陸方是否由上海市長龔正來台參加，朱鳳蓮做出上述回應。

朱鳳蓮說，我們一貫支持並積極推動兩岸交流合作，願意與台灣各政黨、團體、縣市及各界人士，在堅持九二共識反對台獨的政治基礎上加強交流溝通，共同反對民進黨當局干擾破壞，促進兩岸人員往來正常化，和各領域交流常態化，造福兩岸同胞。

本報稍早報導，據了解，目前台北市、上海市政府雙方已確定，今年台北上海雙城論壇主題為「新脈動、新未來」，規畫友善交通、河川治理、文化觀光3個分論壇；並簽署智慧醫療、與野生動物交流兩項MOU合作備忘錄，共識為最快8月舉辦。但，確切舉辦時間尚未敲定，陸方也尚未確認上海市府由誰來台與會。

上海 朱鳳蓮 雙城論壇

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