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滬指跌破2900點 近5個月新低

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸A股繼續下滑，滬指跌破2900點整數關口，創 近5個月新低。（新浪財經）
大陸A股繼續下滑，滬指跌破2900點整數關口，創 近5個月新低。（新浪財經）

A股三大指數24日集體開低走低，之後創業板指跌幅擴大至1%；滬指跌幅超過0.5%，再次跌破2,900 點，是2月22 日以來階段新低。

財聯社報導，包括汽車整車、智慧駕駛、遊戲、醫療器械等類股下挫，滬深京三市下跌個股超過4,600檔。

中國人民銀行大陸央行）22日分別把 1 年期和 5 年期貸款市場報價利率（LPR）下調 10個基點，至3.35%和3.85%，力圖展現拚經濟的一面，但市場信心依舊低落。

大陸央行22日發布公開市場業務公告，表示為強化公開市場操作機制，即日起公開市場 7 天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。

此外，為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力道，大陸央行宣布22日起公開市場 7 天期逆回購操作利率由此前的 1.8% 調整為 1.7%，為去年 8 月以來首度調整。

中國人民銀行 大陸央行 實體經濟

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