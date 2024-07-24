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金門翻船案研議因颱風延期 國台辦：望就此保持溝通

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
就2月14日金廈海域翻船事件的進展，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日說，希望就此保持溝通，妥善解決相關問題。記者陳政錄／攝影
就2月14日金廈海域翻船事件的進展，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日說，希望就此保持溝通，妥善解決相關問題。記者陳政錄／攝影

兩岸原定今天上午在金門，討論2月14日金廈海域翻船事件的後續事宜，惟因凱米颱風來襲確定延後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，希望就此保持溝通，妥善解決相關問題。但就傳出陸委會副主委梁文傑已抵金門，是否代表兩岸出現官方接觸，她重申，只有承認一中原則、回到九二共識，兩岸交往才不存在障礙。

大陸國台辦24日上午召開「例行新聞發布會」，時值兩岸原定在金門就0214金門事件研議善後事宜，受到關注。不過，陸委會今早表示，因凱米颱風來襲，兩岸小三通航線停航，陸方家屬及代表團無法抵金，具體延後日期，雙方另行議定。

因此，朱鳳蓮在上午的記者會也僅回應說，「目前正就此進行溝通，希望能夠妥善協商，解決相關問題。」並未透露研議細節和進展。

她表示，受颱風影響，7月24日五通碼頭廈金航線全天停航。至於傳出陸委會副主委梁文傑昨晚也已抵金門，是否代表兩岸出現官方接觸，朱鳳蓮回應強調，只有承認一中原則，回到九二共識的政治基礎上來，兩岸對話交往才不存在障礙。

另，就澎湖籍漁船「大進滿88號」遭大陸海警查扣後，目前仍無法返台，還有金門胡姓釣客迷航到大陸遭扣留事件已超過四個月。

朱鳳蓮說，7月2日，福建海警依法查扣涉嫌非法捕撈的台灣「大進滿88號」，相關部門正依法依規處置，同時依法保障相關船員的合法權益和健康，並指目前是處在休漁期，福建海警部門正常執法行動，是為維護相關海域漁業生產秩序，和海洋漁業資源生態環境；至於胡姓釣客，她僅說，有關部門正在處理，會依法依規予以處置。

大陸一艘「三無」漁船2月在金門海域規避我海巡隊查緝時翻覆釀成兩死，兩岸協調未果，時隔五個多月傳出好消息，今將在金門簽署共識。不過，但因凱米颱風影響，陸方代表確定來不了，故延期。圖／聯合報資料照片
大陸一艘「三無」漁船2月在金門海域規避我海巡隊查緝時翻覆釀成兩死，兩岸協調未果，時隔五個多月傳出好消息，今將在金門簽署共識。不過，但因凱米颱風影響，陸方代表確定來不了，故延期。圖／聯合報資料照片

凱米颱風 朱鳳蓮 金門

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