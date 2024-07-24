陸逾百城 推住房「以舊換新」

大陸多個房市熱點區域相繼推出房市新政策。機構統計指出，大陸全國目前已有超過百城陸續推出住房「以舊換新」政策，其中「北上廣深」等一線大城也已啟動商品住房「以舊換新」。

中國證券報報導，包括長沙、貴陽、北京在內的部分熱點城市近日針對房地產市場推出一系列新政。其中，以北京為代表的部分地區推出「以舊換新」相關政策，引發市場關注。北京市於7月19日啟動商品住房「以舊換新」活動，活動將持續至12月31日。

北京此次「以舊換新」活動針對的是下半年計劃出售二手住

而北京房地產業協會、北京房地產中介行業協會聯合印發《北京市商品住房「以舊換新」活動倡議書》，指參與活動的房地產開發商承諾，在90天內舊房未成功出售者，購房人可無條件申請退還訂金，退款時間不超15天。而參與活動的房地產經紀機構承諾，對購房人的舊房「全城推、優先賣」；參與活動的房地產租賃企業承諾，對購房人在換房過渡期間的租賃需求加大租屋優惠力道。