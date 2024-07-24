快訊

6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拼多多電商海外業績暴增 旗下Temu上半年成交衝6,618億元

經濟日報／ 記者林宸誼陳湘瑾／綜合報導
拼多多電商海外業績暴增。圖為拼多多創始人黃崢。 中新社
拼多多電商海外業績暴增。圖為拼多多創始人黃崢。 中新社

大陸電商平台拼多多旗下海外銷售平台Temu業績暴增5.6倍，今年上半年的商品成交金額（GMV）激增至約200億美元（新台幣6,618億元），並已超過2023年全年的180億美元。

若只計算今年第2季，Temu的GMW約120億美元（新台幣3,970億元），年增約六倍，美國市場占約45%。拼多多一直對Temu的業績保密到家，Temu主要針對美國市場，銷售服裝、3C產品及家具等眾多商品，採用與拼多多在大陸國內線上商城相同的降價策略，快速搶占美國等海外市場。

拼多多出海商品成交金額（GMV） 圖／經濟日報提供
拼多多出海商品成交金額（GMV） 圖／經濟日報提供

36氪報導，若與「出海四小龍」（阿里速賣通Aliexpress、SHEIN、拼多多Temu、TikTok Shop）相比，2021年，SHEIN銷售額達到200億美元，距離成立已過去九年；2023年，TikTok電商交易額200億美元，用了三年時間，而Temu只花了兩年。

Temu能高速發展的其中一個關鍵因素，是美國的「最低限度條款」關稅豁免政策，美國個人消費者只要購買價值800美元（新台幣2.6萬元）或以下的進口商品，就可以免除關稅。

無論Temu還是SHEIN，都是豁免規則的最大受益者。據美國海關數據顯示，2023年高達10億個包裹透過「最低限度條款」進入美國，其中三分之一來自Temu和SHEIN。

市場猜測，若美國共和黨總統候選人川普再次當選，或會取消豁免規則，因此Temu希望今年將美國GMV占比從60%降至30%。

網站開拓上，Temu的步伐相對慢了下來，但在新進入的國家裡，Temu延續了迅猛的增長態勢，例如巴西上線僅一個多月，就成為本地下載量最高的應用程式，而在過去30天時間裡，巴西是Temu應用下載量第二高市場，超過500萬次，僅次於美國。

SHEIN 拼多多 美國

延伸閱讀

柯文哲談拜登退選美國總統 「主要外交政策不會改變」

美國奧運代表隊 女性運動員受矚目

颱風來襲！盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

參賽美國國際射箭邀請賽 花蓮卓溪國小射出佳績

相關新聞

拼多多電商海外業績暴增 旗下Temu上半年成交衝6,618億元

大陸電商平台拼多多旗下海外銷售平台Temu業績暴增5.6倍，今年上半年的商品成交金額（GMV）激增至約200億美元（新台...

陸逾百城 推住房「以舊換新」

大陸多個房市熱點區域相繼推出房市新政策。機構統計指出，大陸全國目前已有超過百城陸續推出住房「以舊換新」政策，其中「北上廣...

陸第2艘大型郵輪 部署廣州

愛達郵輪與廣州南沙國際郵輪母港23日在廣州簽署合作協議，宣布旗下第二艘中國國產大型郵輪將主要依託廣州母港運營，並積極布局...

中共三中全會深化改革 定調房產4方向

中共二十屆三中全會通過的「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，以近年少見的篇幅整段提及房地產相關內...

新疆木壘百萬千瓦風電 東方電氣首台機組吊裝

東方電氣木壘100萬千瓦風電項目首台機組，近日順利吊裝。該項目是東方電氣在大陸新疆投資興建的最大規模新能源發電項目。

南博會開幕 逾2千企業參與

為期6天的第8屆中國—南亞博覽會23日在雲南昆明開幕。本屆南博會有82個國家、地區和國際組織參會，參展企業達2000多家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。