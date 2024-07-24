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南博會開幕 逾2千企業參與

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

為期6天的第8屆中國—南亞博覽會23日在雲南昆明開幕。本屆南博會有82個國家、地區和國際組織參會，參展企業達2000多家，其中近一半是境外企業，涵蓋了南亞、東南亞所有國家。

中新社報導，本屆南博會沿用「團結協作、共謀發展」的主題，將全面展示綠色能源、現代農業、醫療康養、文化旅遊等中國與南亞國家經貿合作潛力較大的產業。 15個展館中，專業館占近60%，設置建築科技館、製造業館、綠色能源館、現代農業和地理標誌產品館等；同時首次設置咖啡產業館，參展企業超過160家。南亞館增至2個，設置展位800多個，為主題國巴基斯坦專門設置主題國展區。

南博會已舉辦7屆，在深化拓展中國與南亞國家貿易合作持續發揮作用。

巴基斯坦 標誌 綠色

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