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新疆木壘百萬千瓦風電 東方電氣首台機組吊裝
東方電氣木壘100萬千瓦風電項目首台機組，近日順利吊裝。該項目是東方電氣在大陸新疆投資興建的最大規模新能源發電項目。
據悉該項目計畫安裝124台東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）自主研製的半直驅風力發電機組，同時配套建設100兆瓦/200兆瓦時儲能系統、新建一座220千伏彙集站。本次吊裝的8.35兆瓦風力發電機組，是東方風電的優質產品之一，具有發電效率高、運行穩定、維護便捷等優點。
木壘項目執行期間，來自四川德陽的東方風電團隊組織各參建單位開展「風機吊裝技術交底」培訓，按計畫梳理各板塊業務工作，加班加點完成首吊工作任務，為項目後續全部機組安裝、整體並網發電等目標任務完成奠定堅實基礎。
據悉，木壘100萬千瓦風電項目建成後，年發電量可達27億度，可減少二氧化碳排放約26萬噸，同時有效推動地方經濟發展，助力鄉村振興，促進當地能源結構調整和環境保護。
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