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陸第2艘大型郵輪 部署廣州

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

愛達郵輪與廣州南沙國際郵輪母港23日在廣州簽署合作協議，宣布旗下第二艘中國國產大型郵輪將主要依託廣州母港運營，並積極布局華南市場。　

中新社報導，該協議的簽署也標誌著雙方將推動廣州郵輪全產業鏈生態體系建設，探索打造郵輪經濟與文商旅融合發展的創新樣板。　

中國大陸第二艘國產大型郵輪目已進入總裝搭載的加速期，計畫於2026年底完成交付，並於2027年正式在廣州南沙國際郵輪母港開啟國際航線。 　　

相比於首艘中國國產大型郵輪「愛達．魔都號」，第二艘中國國產大型郵輪的總噸位更大、長度更長，房間數增加至2144間。全船娛樂休閑系統全面升級，公共區域和戶外休閑娛樂區域面積大幅增加。這艘郵輪在產品及體驗設計中將融入嶺南文化和海上絲綢之路元素，為賓客打造創新的海上文旅融合場景。

「我們觀察到近年來華南地區對高品質郵輪體驗的旺盛需求及持續釋放的市場潛能，這更堅定了我們在此戰略布局的決心」。愛達郵輪董事長楊國兵表示，將秉持深耕中國市場、服務中國消費者的理念，創新融合豐富多彩的嶺南文化，打造精彩紛呈的「一船好戲」。

房間 標誌 郵輪

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