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狂捲水價？農夫山泉發起價格戰 中國瓶裝水重返4.5元時代

中央社／ 台北23日電
中國瓶裝飲用水陷入價格戰，由農夫山泉帶頭，將每瓶售價從人民幣2元調降到1元（約新台幣4.5元），其他中國瓶裝水品牌怡寶和娃哈哈也跟進。圖／中新社
中國瓶裝飲用水陷入價格戰，由農夫山泉帶頭，將每瓶售價從人民幣2元調降到1元（約新台幣4.5元），其他中國瓶裝水品牌怡寶和娃哈哈也跟進。圖／中新社

中國瓶裝飲用水陷入價格戰，由農夫山泉帶頭，將每瓶售價從人民幣2元調降到1元（下同，約新台幣4.5元），其他中國瓶裝水品牌怡寶和娃哈哈也跟進。市場專家稱，中國飲用水市場將迎來新一波淘汰戰。

陸媒財聯社報導，瓶裝水價格戰從今年5月由中國農夫山泉發起。原本中國瓶裝飲用水巨頭農夫山泉和娃哈哈都是賣每瓶2元，但在今年3月農夫山泉陷入「媚日」風波以來銷量不佳，連續降兩次價，分別降到1.5元及1.2元。

隨著農夫山泉「狂捲」水價，其他中國瓶裝飲用水大牌娃哈哈、怡寶等也跟進價格戰。財聯社記者走訪超市發現，一打農夫山泉綠瓶裝純淨水會員價是9.9元，平均一件0.8元，而一打怡寶是11.9元，平均一件0.99元，農夫山泉價格相較其他品牌更具競爭優勢。

報導指出，從市占率來看，農夫山泉和怡寶長期穩坐中國瓶裝水市場的1、2名，2023年農夫山泉的市占率為23.6%，怡寶為18.4%。而現在除了傳統品牌競爭之外，還有新品牌如胖東來、東方甄選等加入瓶裝飲用水競爭市場。

澎湃新聞訪問中國食品產業分析師朱丹蓬指出，農夫山泉推出綠瓶飲用水就是為了打價格戰、攪亂市場。他表示，中小型瓶裝飲用水品牌短期內會跟進這場價格戰，但因供應鏈成本高而無法支撐太久，會使中國飲用水市場迎來新一波淘汰戰，未來恐怕只會留下6個全國品牌與其他區域龍頭品牌，「所以我覺得它這次做得非常狠，它要把整個中國的純淨水市場進行大面積的淨化」。

江南大學商學院市場營銷系講師胡玉婷也表示，農夫山泉是為透過價格戰提升知名度與品牌力，甚至是促進產業合併或是變化重組，透過短期價格戰完成商業目的。

品牌 市占率 水價 農夫山泉

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