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憂人民幣貶值壓力 日媒：中國貨幣寬鬆空間有限

中央社／ 台北23日電

中國出乎市場預期降息，日媒報導，此舉是為擴大內需所採取的行動，但因人民幣貶值壓力，及銀行盈利惡化，貨幣寬鬆的空間縮小，這次降幅僅為0.1%，凸顯中國人民銀行（央行）的困境。

中國央行昨天宣布，下調7天期逆回購操作利率及貸款市場報價利率（LPR），減幅同樣是10個基點（0.1%）。路透社形容，中國降息超出市場預期，並引述專家稱中國央行較美國聯準會先降息，反映中國政府承認經濟面臨下滑壓力。

日經中文網今天報導，18日閉幕的中共第20屆三中全會上確認了加快擴大內需的方針。在21日公布的決定全文中呼籲加快培育完整內需體系，完善擴大消費長效機制。

中國人民銀行次日隨即決定降息，雖然旨在刺激企業和家庭的資金需求，促進經濟活動，但LPR降幅僅為0.1%。與已開發國家普遍的0.25%相較之下偏小。

日本第一生命經濟研究所的首席經濟學家西浜徹認為，降息幅度僅為0.1%，呈現出為了實現共同富裕而不允許金融市場失控這一態度，對於降息的效果「將很有限，只能看部分大城市能否產生效果」。

報導指出，中國難以實施大規模貨幣寬鬆的原因有兩個。一是人民幣的貶值壓力。人民幣兌美元匯率7月22日受中國人民銀行進一步降息等影響，跌至1美元兌7.27元左右。

人民幣兌美元匯率受美國貨幣緊縮影響，2023年9月創出15年9個月以來的新低。人民幣在隨後的2023年末之前有所升值，但從2024年初開始再次延續貶值趨勢。如果放任人民幣貶值，可能會加速資金外流。

另一個原因是商業銀行盈利惡化。由於內需停滯，銀行的新增貸款停滯，顯示銀行盈利能力的利差一直在縮小。國家金融監督管理總局的數據顯示，截至2024年3月，商業銀行整體的利差降至1.54%，創歷史新低。

且這一數字已經低於銀行業界團體、市場利率定價自律機制為謀求經營健康而設定的1.8%的警戒線。如果中國人民銀行大幅降息，可能會壓低銀行貸款利率，導致利差進一步惡化。

報導認為，中國降息是依照擴大內需的方針所採取行動，但降幅僅為0.1%。從人民幣貶值壓力可能會加速資金外流及銀行盈利的惡化，凸顯貨幣寬鬆操作空間縮小的困境。

中國人民銀行 人民幣 壓力

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