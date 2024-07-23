以退為進策略成功？娃哈哈宗馥莉宣布辭任4天後復職

大陸知名飲料品牌娃哈哈22日晚間發布聲明稱，為確保公司的平穩健康發展，經各股東友好協商，創始人宗慶後之女宗馥莉決定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責。宗馥莉在宣布辭任四天後，再宣布復職。這場近期引發大陸市場與網友熱議的「宗馥莉辭職」事件，暫落下帷幕。

娃哈哈還表示，感謝近期社會各界和媒體的關注，並對佔用媒體資源表示歉意。

大陸社交平台18日流傳娃哈哈集團副董事長、總經理職務宗馥莉簽名的辭職信。內容提及杭州市上城區政府、杭州娃哈哈集團部分股東自宗慶後董事長離世後，對娃哈哈集團經營管理的合理性提出質疑，使其無法繼續履行對集團及其持股公司的管理職責，因此決定自15日起辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，而該訊息得到財新網、澎湃新聞等媒體通過內部人士證實，並引發輿論高度關注。

外界過去一直以為娃哈哈是民營企業，但從當前股權結構來看，娃哈哈已經是所謂「國資控股的混合所有制企業」，國資、宗慶後、持股平台三方分別持股46%、29.4%、24.6%。作為宗慶後的獨生女，宗馥莉有機會繼承父親所持的29.4%股權。但她仍然並非娃哈哈第一大股東，掌權一事需要娃哈哈職工持股平台的配合。

財新網報導，接近娃哈哈的股東人士稱，宗馥莉此次辭職和國資股東無直接關係，而是接班過程中和其他股東產生矛盾。

事實上，宗馥莉掌握娃哈哈集團公司眾多命脈。她通過多家投資公司，控制了娃哈哈的終端渠道網絡。包括全資持有杭州娃哈哈宏振投資、浙江恆楓，持股99%的有寧波瑾匯投資管理有限公司；持股60%的有啓力投資、真宗投資、廣元金信投資、杭州娃哈哈廣盛投資等。此外，宗馥莉還掌控著多家產業鏈上下游企業。其中包括一家與娃哈哈有千絲萬縷聯繫的供應鏈公司宏勝飲料。