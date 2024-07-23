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自稱名企高管、情感導師小心了！抖音出手整治虛假人設
大陸短視頻平台抖音安全中心22日晚間發布公告稱，將整治部分「自媒體」策劃虛假人設的行為，比如部分用戶在個人簡介和發布內容中自稱為名企高管、專家或者自封不可查證的「大師」，以誇張或虛假的身分，博取用戶信任，進而將用戶引流至第三方平台變現等。
抖音指出，前述行為嚴重違反平台規則，可能導致其他用戶遭受經濟、情感損失，並要求相關帳號自查自糾，及時修改、刪除不當個人簡介和內容，或者根據平台認證要求提交可信材料進行認證。
對發現的違規帳號，抖音將採取包含重置暱稱 / 個人簡介、下架視頻、取消營利權限、搜索不收錄、禁止關注、封禁帳號在內的措施進行治理。
踩線抖音虛假人設有四大行為：
一、無法核實的專業成就，比如以「國家某某活動評審」、「某某重要考試命題人」等各類專業身分自我介紹或發布內容；
二、無法核實的高管身分，比如「央企二十年組織人事經驗」、「大廠總監」等；
三、無法核實的業績，比如自稱「成功幫300 + 企業營業額翻倍」事蹟等；
四、自封無法驗證的「大師」，像掛名「兩性關係教父」、「婚戀專家」、「創業導師」、「情感心理諮詢師」與「人生導師」等。
對於抖音的作法，梳理IT之家眾網友的意見，有網友表示「早該進行了」，有網友指出其實抖音都是這些網紅撐起來的，「以後可以早點睡了」表示減少刷抖音的時間…。
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