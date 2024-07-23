中國推出按「自願、彈性」原則延遲退休年齡

（德國之聲中文網）7月21日，中國發布"中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定"。其中第46條健全人口發展支持和服務體系中提出，"積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制。發展銀發經濟，創造適合老年人的多樣化、個性化就業崗位。按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革。 "

《第一財經》等中國媒體指出，這是中央首次將"自願、彈性"列為延遲退休原則。

中國人退休年齡低於大多數發達國家

按照中國政府在上個世紀50年代頒布的一系列法規，男性退休年齡為60歲，從事白領工作的女性退休年齡為55歲，在生產崗位上工作的女性退休年齡為50歲。盡管在改革開放後，中國政府頒布了諸如教育、衛生、科技方面的骨干人員可以延長退休年齡1-5年的規定，但中國人目前的法定退休年齡仍沿用上個世紀50年代的法規，男性退休年齡比大多數發達國家低5、6年，女性退休年齡就低得更多。比如，美國、意大利、德國、挪威目前的法定退休年齡為67歲，英國、澳大利亞等國的法定退休年齡為66歲，日本、加拿大等國為65歲。

延遲退休與失業率高的矛盾

按照中國官方數據，中國居民人均預期壽命已從1960年的44歲增長到2021年的78.2歲。專家預測，到2050年，中國居民人均預期壽命將超過80歲。這一發展趨勢意味著中國將面臨養老金預算不斷飆升的強大壓力。

而另一方面，中國也面臨社會就業壓力大、年輕人失業率持續處於較高水平的困境。

對於國家延遲法定退休年齡的計劃，有網民評論說，" 一邊催生，一邊失業人口越來越多，一邊延遲退休，我們都要認清，這個是人民為ZF服務的年代"。有網民問道："如果延遲退休是老百姓延遲，那麼請問決定這個事情被延遲退休的老百姓同意了嗎？"

對於官方推進漸進式延遲法定退休年齡改革將"按照自願、彈性原則"的說法，許多網民也表示質疑。有人認為會"先自願，後強制，反正得延退。"有網民認為，"自願，彈性，就是強制。這就比如說領導告訴你原則上不加班，其實就是要加班，你不加班你看看會不會給你穿小鞋，原則上可以請假，原則上休息....."還有網民寫道："如果完全按照自願原則，估計也行不通，因為實行延遲退休政策，最高興的肯定是單位領導干部，只要干的動，他們在領導崗位上哪怕干到80歲都願意。而普通職工和民營企業肯定不願意延遲退休，想退的都是又累又苦的崗位，不想退的都是不干活拿錢又多的崗位，讓後面的年輕人怎麼活？"

建設生育友好型社會

中共二十屆三中全會《決定》第46條還提出"完善生育支持政策體系和激勵機制，推動建設生育友好型社會。有效降低生育、養育、教育成本，完善生育休假制度，建立生育補貼制度，提高基本生育和兒童醫療公共服務水平，加大個人所得稅抵扣力度。"

2023年，中國人口已經連續兩年負增長: 2022年，中國人口從1960年以來首度萎縮，同比減少85萬人; 2023年，中國人口萎縮幅度進一步擴大到208萬。背後的原因包括出生人口進一步減少至902萬人（比2022年少54萬人），出生率創平均每千人中新出生6.39人的歷史新低。

(綜合報道）

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