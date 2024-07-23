首個量子計算產業聯盟 突破100家

2024中國量子計算產業峰會暨量子計算開發者大會20日在廣州舉行。會上，中國大陸首個量子計算產業聯盟「本源量子計算產業聯盟」的朋友圈再次擴容，聯盟單位總數突破100家。

中新社報導，量子計算機因其強大的並行計算能力被視為下一代資訊技術革命的關鍵驅動力。本源量子計算產業聯盟相關負責人表示，通過資源共享、技術交流與合作研發，在量子計算硬體、軟體、算法等領域展開研究與創新，加速推進量子計算機從實驗室走向市場。

據介紹，本源量子計算產業聯盟成立於2018年。截至目前，產業聯盟單位共計102家，其中上下游生產製造聯盟18家，應用生態聯盟54家，科普教育聯盟30家。此次簽約加盟的有13家單位，包括中國聯合網絡通信集團有限公司、甘肅省計算中心、湖北大學等，涉及通信、航空航天、先進計算、生命科學等領域。

中國計算機學會（CCF）量子計算專業委員會執行委員趙雪嬌表示，以產業聯盟集聚，構建量子產業鏈條，從基礎研究、技術研發、產品製造、教育科普和市場應用等環節多點發力，將加速中國大陸量子計算產業化發展。

此次峰會由中國計算機學會主辦，是大陸目前規模最大、規格最高、產學研教結合最緊密的一次量子計算峰會。