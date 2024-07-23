大陸碳交易 累計近270億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

截至7月15日，大陸全國碳市場碳配額累計成交量達4.65億噸，累計成交額人民幣近270億元。在21日舉行的「中國碳市場大會2024·武漢」上，生態環境部部長黃潤秋表示，碳市場運行總體平穩有序，將穩步擴大行業覆蓋範圍，加快將鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點排放行業納入大陸全國碳市場。

新華社報導，2021年7月啟動上線交易的大陸全國碳排放權交易市場，已順利完成兩個履約周期建設運行，覆蓋年二氧化碳排放量51億噸，占大陸全國排放總量的40%以上，是覆蓋排放量最大的市場。

會議同期發布的《全國碳市場發展報告（2024）》顯示，大陸全國碳排放權交易市場第二個履約周期碳排放配額累計成交量和成交額較第一個履約周期分別上漲47.01%和125.26%。2024年上半年，月均成交量達366.82萬噸，同比上漲174.90%。2023年大陸全國火電碳排放強度相比2018年下降2.38%，電力碳排放強度相比2018年下降8.78%。

繼大陸全國碳排放權交易市場之後，2024年1月，大陸全國溫室氣體自願減排交易市場正式啟動，成為大陸推出的又一助力實現碳達峰碳中和目標的重要市場政策工具。兩個碳市場既各有側重、獨立運行又互補銜接、互聯互通。

黃潤秋表示，未來將加快推進碳市場各項建設工作，加快將鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點排放行業納入全國碳排放權交易市場。

本次大會由湖北省人民政府、上海市人民政府和生態環境部共同主辦，聚焦「深化碳市場交流合作，應對全球氣候變化」主題。

成交量 環境部 碳排放

延伸閱讀

大陸年輕人湧醫院排排坐「吊頸」 醫生提醒低頭玩手機發病率更高

大陸河北遊樂場過山車又故障 多名遊客被掛在高空暴曬逾10分鐘

武漢環保婚禮 減碳1340公斤

台企聯：與陸在AI等可強強合作

相關新聞

三中全會後出招 人行降息救經濟

中共廿屆三中全會閉幕後，大陸射出提振經濟第一箭，昨天宣布將七月一年期、五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均調降十個基點，至...

陸財政收入降 反映房市股市低迷

大陸財政部昨公布今年上半年財政收支情況，大陸全國一般公共預算收入下降百分之二點八，支出增加百分之二。在房地產市場景氣低迷...

長春汽博會 新能源車款逾300台

「第一次來長春，這裡的汽車產業給我留下美好的印象。」來自馬其頓商會的古斯塔夫說。正在吉林省長春市舉行的第21屆長春國際汽...

陸晶片封裝將躍主流 長江存儲董座點出半導體產業的機會

中國半導體行業協會理事長、長江存儲董事長陳南翔接受央視專訪指出，預測在不久的未來，封裝技術的重要性恐怕會超過晶圓製造技術...

大陸碳交易 累計近270億人民幣

截至7月15日，大陸全國碳市場碳配額累計成交量達4.65億噸，累計成交額人民幣近270億元。在21日舉行的「中國碳市場大...

首個量子計算產業聯盟 突破100家

2024中國量子計算產業峰會暨量子計算開發者大會20日在廣州舉行。會上，中國大陸首個量子計算產業聯盟「本源量子計算產業聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。