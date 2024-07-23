長春汽博會 新能源車款逾300台

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
吉林長春，小朋友體驗安裝了自動輪智行底盤汽車的橫移功能。在第21屆長春國際汽車博覽會上，汽車產業的先進技術成果集中亮相，吸引參觀者的目光。（中新社）
吉林長春，小朋友體驗安裝了自動輪智行底盤汽車的橫移功能。在第21屆長春國際汽車博覽會上，汽車產業的先進技術成果集中亮相，吸引參觀者的目光。（中新社）

「第一次來長春，這裡的汽車產業給我留下美好的印象。」來自馬其頓商會的古斯塔夫說。正在吉林省長春市舉行的第21屆長春國際汽車博覽會上，共建「一帶一路」國家客商對大陸新能源汽車發展展現出濃厚興趣。

新華社報導，長春汽博會是大陸主流車展之一，本次展會匯集124家車企、1100餘款車型，其中新能源車超過300台。車展期間，「一帶一路」國家商協會長春商洽路演在長春東北亞國際博覽中心舉行，埃及商會聯合會、巴基斯坦伊斯蘭堡國際商會和工業聯合會、寮國商會、馬其頓商會、波蘭進出口商會等15個外國商協會代表交流協商，謀劃共贏發展。

在展會現場，大陸品牌新能源車是海外嘉賓關注的重點。從外形設計、駕乘體驗到「三電」配置，再到智能座艙、智能駕駛，參觀者都要問個清楚，體驗到位。

古斯塔夫說，作為一名工業金融、倉儲物流和進出口商品購銷的商人，他希望了解更多中國新能源車訊息，能夠在汽車進出口和物流運輸等方面開拓雙邊合作。

從售價超過百萬的比亞迪「仰望」，到一汽奔騰推出的首款A00級純電動微型車「小馬」；從傳統品牌紅旗、吉利，到新能源品牌蔚來、理想……長春汽博會現場新能源展車非常豐富。

秘魯中國商會外貿助理羅德里戈·克勞德·梅薩是第一次來到中國，在展館中看到許多很酷的車型，尤其是許多中國產新能源車型應用了先進科技，很受震撼。

「秘魯和中國在經貿領域有許多合作，此次來中國了解到長春是一個重要的汽車工業城市，也看到兩國之間在該領域有很多潛在的合作機會。」羅德里戈·克勞德·梅薩說。

長春是新中國汽車工業搖籃，汽車產業體系完備，在整車製造、零部件配套以及技術研發等方面具有獨特優勢。長春市副市長李煒姝介紹，長春現有6大整車廠、7大汽車品牌，市內集聚零部件企業1100多家。長春不僅在中國汽車工業版圖中擁有重要地位，也是國際汽車產業鏈中重要一環。

中國汽車工業協會發布數據顯示，今年上半年，中國新能源汽車產銷累計完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%。

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