與美利差擴大 大陸股匯震盪

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

路透分析，人行昨（22）日宣布降息引發大陸國內股市和人民幣的負面反應，雖預期大陸官方會施行寬鬆政策是市場共識，但在當前這個時機點宣布略感意外，因為與美國的利差擴大可能令投資者感到不安。

大陸新宣布利率政策震動股匯兩市，在匯市方面，人民幣兌美元在岸價收報7.2737元，較上周五午盤7.2672元，跌65點或0.09%；人民幣對美元離岸價則跌破7.29元，最低來到7.2959元。

分析認為，人行昨日的寬鬆政策將令人民幣承受更大壓力，但如果大陸經濟在政策支持下開始回穩，或者美元在美聯準會降息前逐漸走弱，人民幣面臨的壓力將會減輕。Ａ股同樣走軟，上證指數收跌18點，終止連升兩日。市場交投持續冷淡，兩市成交合計縮減至人民幣6,565億元。

路透報導，雖然市場對於大陸需要放鬆政策已成為強烈共識，但大多數人預計大陸官方會等待美國聯準會降息，以盡量減少對人民幣的影響。

大陸機構東方金誠分析，人行宣布對賣出中長期債券的中期借貸便利（MLF）參與機構，階段性減免MLF質押品能緩衝匯率壓力。

人民幣 美國聯準會

延伸閱讀

大陸年輕人湧醫院排排坐「吊頸」 醫生提醒低頭玩手機發病率更高

大陸河北遊樂場過山車又故障 多名遊客被掛在高空暴曬逾10分鐘

樂觀降息預期、類股輪動加快有利美股 多元化布局策略逐漸吃香

路透：拜登一夜間改變心意 震驚白宮幕僚

相關新聞

三中全會後出招 人行降息救經濟

中共廿屆三中全會閉幕後，大陸射出提振經濟第一箭，昨天宣布將七月一年期、五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均調降十個基點，至...

陸財政收入降 反映房市股市低迷

大陸財政部昨公布今年上半年財政收支情況，大陸全國一般公共預算收入下降百分之二點八，支出增加百分之二。在房地產市場景氣低迷...

長春汽博會 新能源車款逾300台

「第一次來長春，這裡的汽車產業給我留下美好的印象。」來自馬其頓商會的古斯塔夫說。正在吉林省長春市舉行的第21屆長春國際汽...

陸晶片封裝將躍主流 長江存儲董座點出半導體產業的機會

中國半導體行業協會理事長、長江存儲董事長陳南翔接受央視專訪指出，預測在不久的未來，封裝技術的重要性恐怕會超過晶圓製造技術...

大陸碳交易 累計近270億人民幣

截至7月15日，大陸全國碳市場碳配額累計成交量達4.65億噸，累計成交額人民幣近270億元。在21日舉行的「中國碳市場大...

首個量子計算產業聯盟 突破100家

2024中國量子計算產業峰會暨量子計算開發者大會20日在廣州舉行。會上，中國大陸首個量子計算產業聯盟「本源量子計算產業聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。