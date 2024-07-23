與美利差擴大 大陸股匯震盪

路透分析，人行昨（22）日宣布降息引發大陸國內股市和人民幣的負面反應，雖預期大陸官方會施行寬鬆政策是市場共識，但在當前這個時機點宣布略感意外，因為與美國的利差擴大可能令投資者感到不安。

大陸新宣布利率政策震動股匯兩市，在匯市方面，人民幣兌美元在岸價收報7.2737元，較上周五午盤7.2672元，跌65點或0.09%；人民幣對美元離岸價則跌破7.29元，最低來到7.2959元。

分析認為，人行昨日的寬鬆政策將令人民幣承受更大壓力，但如果大陸經濟在政策支持下開始回穩，或者美元在美聯準會降息前逐漸走弱，人民幣面臨的壓力將會減輕。Ａ股同樣走軟，上證指數收跌18點，終止連升兩日。市場交投持續冷淡，兩市成交合計縮減至人民幣6,565億元。

路透報導，雖然市場對於大陸需要放鬆政策已成為強烈共識，但大多數人預計大陸官方會等待美國聯準會降息，以盡量減少對人民幣的影響。

大陸機構東方金誠分析，人行宣布對賣出中長期債券的中期借貸便利（MLF）參與機構，階段性減免MLF質押品能緩衝匯率壓力。