三中全會後射出第一箭 大陸變相降息搶救經濟

中共第20屆三中全會閉幕後，大陸射出提振經濟第一箭，中國人民銀行昨（22）日宣布，將7月的1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）均調降10個基點至3.35%和3.85%，專家認為，此舉有助帶動大陸實體經濟融資成本穩中有降，激發信貸需求，促進企業投資，同時進一步壓低房貸利率。

人行昨天公布，1年期LPR利率3.35%，5年期以上LPR為3.85%，分別結束連續十個月及四個月不變趨勢；同時，宣布即日起公開市場7天期逆回購操作採用固定利率、數量招標，操作利率並由1.8%調降為1.7%。

人行調降逆回購及LPR利率後，大陸A股卻不漲反跌，上證指數小跌0.61%，收在2,964點。LPR是大陸貸款利率訂價的參考基準，5年期以上主要為銀行發放房貸等長期貸款提供參考。

今年以來，大陸5年期以上LPR累計下降35個基點，中原地產首席分析師張大偉預測，在本次降利率後，更多的城市房貸利率將調整至「2字頭」。據界面新聞報導，目前，上海首購房屋的商業貸款利率將降至3.4%。

據央視新聞，若以房貸本金人民幣100萬元，30年期等額本息估算，大陸民眾個人每月房貸利率可節省約人民幣200元，總利息可節省超過人民幣7萬元。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，LPR的下降有利於進一步降低實體經濟的融資成本，鼓勵投資和消費，擴大有效需求，也會進一步降低房貸成本，這對於當前進一步鞏固房地產市場發揮積極作用。

上海中原地產分析師盧文曦也說，從趨勢來看，今後大陸利率「2字頭」或成主流，這次也是新LPR機制以來最低的一次，主要是為了激發市場活力。

陸媒報導還引述接近人行的人士表示，7天期逆回購操作利率下調10個基點，有利加大金融支持實體經濟力度。



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