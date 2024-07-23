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宋濤會劉兆玄：為台企提供更多機遇

聯合報／ 特派記者陳宥菘／昆山報導

中共廿屆三中全會上周落幕，大陸國台辦主任宋濤昨天在昆山會見兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄時表示，三中全會的「決定」為中國式現代化建設提供了動力和制度保障，同時為台胞在大陸發展提供更多機遇；國台辦將貫徹落實三中全會精神，持續為增進台胞福祉完善制定政策舉措。

劉兆玄此次訪陸是參與二○二四兩岸青年企業家菁英峰會及相關活動。他在與宋濤會面時說，即使局勢困難重重，大陸仍堅持深化改革，而且不管國際面臨多少壓力，仍堅持更大的對外開放。在此大環境下，兩岸青年企業家要能攜手共進，接下產業企業未來發展的擔子，並為新質生產力貢獻自己的經驗，尋找自己的機遇。他提到此次峰會成果好，今後可持續為兩岸搭橋，為企業家解決問題，也為兩岸和平發展貢獻力量。

宋濤指出，三中全會審議通過關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定，有三百多項措施，為中國式現代化建設提供動力與制度保障，同時也為台胞在大陸發展提供更多的機遇，開闢了更寬廣空間。國台辦將貫徹落實三中全會精神，持續為增進台胞福祉完善制定政策舉措，助力台胞更好地融入大陸，實現更好發展。

就兩岸情勢，宋濤稱，當前台海形勢複雜嚴峻，根源是民進黨當局搞台獨分裂，大陸絕不容忍也不姑息，希望兩岸企業家峰會能夠以民族大義為先、以台灣同胞福祉為重，堅定「兩岸同屬一個中國」立場，堅定反對台獨。

劉兆玄 國台辦 宋濤

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