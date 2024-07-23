聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸財政收入降 反映房市股市低迷

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸財政部昨公布今年上半年財政收支情況，大陸全國一般公共預算收入下降百分之二點八，支出增加百分之二。在房地產市場景氣低迷下，大陸國有土地使用權出讓收入減少百分之十八點三；反映股市交易熱度的證券交易印花稅大減百分之五十四。

大陸財政部資料顯示，上半年大陸全國一般公共預算收入十一兆五九一三億元（人民幣，下同），約台幣五二點二兆元，比去年同期下降百分之二點八。上半年主要稅收項目多呈現下降，例如大陸國內增值稅三兆五四○○億元，下降百分之五點六；企業所得稅二兆五三八四億元，下降百分之五點五；個人所得稅七三五八億元，下降百分之五點七；關稅一一八五億元，下降百分之五點二。大陸國內消費稅八八三四億元，則是成長百分之六點八。

印花稅收入一六三二億元，年減百分之二二點九，其中證券交易印花稅五○九億元，大減百分之五十四。而在大陸政府持續舉債下，上半年債務付息支出六三○四億元，比去年同期增長百分之六點五。至於反映房地產景氣的國有土地使用權出讓收入一兆五二六三億元，比去年同期下降百分之十八點三，今年前五個月的降幅則為百分之十四。

台幣 房地產 消費稅

延伸閱讀

大陸年輕人湧醫院排排坐「吊頸」 醫生提醒低頭玩手機發病率更高

大陸河北遊樂場過山車又故障 多名遊客被掛在高空暴曬逾10分鐘

台企聯：與陸在AI等可強強合作

劉兆玄：全球產業巨變 兩岸需合作

相關新聞

三中全會後出招 人行降息救經濟

中共廿屆三中全會閉幕後，大陸射出提振經濟第一箭，昨天宣布將七月一年期、五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均調降十個基點，至...

陸財政收入降 反映房市股市低迷

大陸財政部昨公布今年上半年財政收支情況，大陸全國一般公共預算收入下降百分之二點八，支出增加百分之二。在房地產市場景氣低迷...

長春汽博會 新能源車款逾300台

「第一次來長春，這裡的汽車產業給我留下美好的印象。」來自馬其頓商會的古斯塔夫說。正在吉林省長春市舉行的第21屆長春國際汽...

陸晶片封裝將躍主流 長江存儲董座點出半導體產業的機會

中國半導體行業協會理事長、長江存儲董事長陳南翔接受央視專訪指出，預測在不久的未來，封裝技術的重要性恐怕會超過晶圓製造技術...

大陸碳交易 累計近270億人民幣

截至7月15日，大陸全國碳市場碳配額累計成交量達4.65億噸，累計成交額人民幣近270億元。在21日舉行的「中國碳市場大...

首個量子計算產業聯盟 突破100家

2024中國量子計算產業峰會暨量子計算開發者大會20日在廣州舉行。會上，中國大陸首個量子計算產業聯盟「本源量子計算產業聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。