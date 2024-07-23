陸財政收入降 反映房市股市低迷

大陸財政部昨公布今年上半年財政收支情況，大陸全國一般公共預算收入下降百分之二點八，支出增加百分之二。在房地產市場景氣低迷下，大陸國有土地使用權出讓收入減少百分之十八點三；反映股市交易熱度的證券交易印花稅大減百分之五十四。

大陸財政部資料顯示，上半年大陸全國一般公共預算收入十一兆五九一三億元（人民幣，下同），約台幣五二點二兆元，比去年同期下降百分之二點八。上半年主要稅收項目多呈現下降，例如大陸國內增值稅三兆五四○○億元，下降百分之五點六；企業所得稅二兆五三八四億元，下降百分之五點五；個人所得稅七三五八億元，下降百分之五點七；關稅一一八五億元，下降百分之五點二。大陸國內消費稅八八三四億元，則是成長百分之六點八。

印花稅收入一六三二億元，年減百分之二二點九，其中證券交易印花稅五○九億元，大減百分之五十四。而在大陸政府持續舉債下，上半年債務付息支出六三○四億元，比去年同期增長百分之六點五。至於反映房地產景氣的國有土地使用權出讓收入一兆五二六三億元，比去年同期下降百分之十八點三，今年前五個月的降幅則為百分之十四。