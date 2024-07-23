三中全會後出招 人行降息救經濟

中共廿屆三中全會閉幕後，大陸射出提振經濟第一箭，昨天宣布將七月一年期、五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均調降十個基點，至百分之三點三五和三點八五。專家認為，此舉有利帶動大陸實體經濟融資成本穩中有降，激發信貸需求，促進企業投資，同時進一步壓低房貸利率。

中國人民銀行（大陸央行）昨天公布，一年期ＬＰＲ為百分之三點三五，五年期以上ＬＰＲ為百分之三點八五，分別結束連續十個月及四個月不變趨勢；同時，宣布即日起公開市場七天期逆回購（向市場注入資金）操作採用固定利率、數量招標，操作利率並由百分之一點八調降為一點七。

ＬＰＲ是大陸貸款利率訂價的參考基準，五年期以上主要為銀行發放房貸等長期貸款提供參考。

今年以來，大陸五年期以上ＬＰＲ已累計下降卅五個基點，中原地產首席分析師張大偉預測，在本次降息後，更多的城市房貸利率將調整至「二字頭」。界面新聞報導，目前上海首購房屋的商業貸款利率將降至百分之三點四。

央視報導，若以房貸本金一百萬元（人民幣，下同），卅年期等額本息估算，大陸民眾每月房貸利率可節省約兩百元，總利息節省超過七萬元。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，ＬＰＲ的下降有利於進一步降低實體經濟的融資成本，鼓勵投資和消費，擴大有效需求，也會進一步降低房貸成本，對當前進一步鞏固房地產市場發揮積極作用。分析師盧文曦說，從趨勢看，今後大陸利率「二字頭」或成主流，這次也是新ＬＰＲ機制以來最低一次，且力度不小，主要是為激發市場活力。

路透報導，保銀資產管理有限公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張智威表示，大陸央行沒有等到美國聯準會先降息，已自行降息，反映大陸政府承認經濟面臨下滑壓力。陸媒引述接近大陸央行人士表示，除下調ＬＰＲ，七天期逆回購操作利率下調十個基點，有利於加大金融支持實體經濟力度。七天期逆回購操作利率明確為央行主要政策利率，中期借貸便利（ＭＬＦ）利率的政策色彩有所淡化，由短及長的利率傳導關係逐步理順。