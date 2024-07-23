大陸自願減排 企業響應

北京綠色交易所董事長王乃祥表示，大陸全國溫室氣體自願減碳交易市場啟動以來，各類市場主體踴躍參與，截至目前，註冊登記系統和交易系統累計開戶4,582家，將可以有效引導綠色低碳投資，支持減排效果非常明顯的技術和項目發展。

公開數據顯示，中國核證自願減排量（CCER）市場價格從2020年的人民幣10元/噸左右，上漲至2024年7月的人民幣77.93元（約新台幣350元）/噸，漲幅高達6.7倍。

中新社報導，自願減碳市場是繼全國碳排放權交易市場後又一推動實現「雙碳」目標的政策工具，後者是強制碳市場，對重點排放單位排放行為進行嚴格管控，前者是自願減碳市場，鼓勵全社會廣泛參與，兩個碳市場獨立運行，並通過配額清繳抵銷機制相互銜接，二者共同構成全國碳市場體系。

王乃祥說，通過自願減碳交易，項目業主可以獲得經濟回報，更加主動自覺地參與低碳技術開發與應用；高排放企業可以使用核證自願減排量抵銷部分碳排放，為履行強制碳市場減排義務提供靈活性；企業和機構可以購買核證自願減排量抵銷碳排放、實現碳中和，踐行低碳行動承諾和履行社會責任。