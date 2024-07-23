大陸自願減排 企業響應

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

北京綠色交易所董事長王乃祥表示，大陸全國溫室氣體自願減碳交易市場啟動以來，各類市場主體踴躍參與，截至目前，註冊登記系統和交易系統累計開戶4,582家，將可以有效引導綠色低碳投資，支持減排效果非常明顯的技術和項目發展。

公開數據顯示，中國核證自願減排量（CCER）市場價格從2020年的人民幣10元/噸左右，上漲至2024年7月的人民幣77.93元（約新台幣350元）/噸，漲幅高達6.7倍。

中新社報導，自願減碳市場是繼全國碳排放權交易市場後又一推動實現「雙碳」目標的政策工具，後者是強制碳市場，對重點排放單位排放行為進行嚴格管控，前者是自願減碳市場，鼓勵全社會廣泛參與，兩個碳市場獨立運行，並通過配額清繳抵銷機制相互銜接，二者共同構成全國碳市場體系。

王乃祥說，通過自願減碳交易，項目業主可以獲得經濟回報，更加主動自覺地參與低碳技術開發與應用；高排放企業可以使用核證自願減排量抵銷部分碳排放，為履行強制碳市場減排義務提供靈活性；企業和機構可以購買核證自願減排量抵銷碳排放、實現碳中和，踐行低碳行動承諾和履行社會責任。

減排 減碳 碳排放

延伸閱讀

武漢環保婚禮 減碳1340公斤

納入永續減碳 北美館第12屆X-site計畫徵件開跑

台泥集團 訂造二艘新船

大陸煤電推低碳化改造

相關新聞

三中全會後出招 人行降息救經濟

中共廿屆三中全會閉幕後，大陸射出提振經濟第一箭，昨天宣布將七月一年期、五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均調降十個基點，至...

陸財政收入降 反映房市股市低迷

大陸財政部昨公布今年上半年財政收支情況，大陸全國一般公共預算收入下降百分之二點八，支出增加百分之二。在房地產市場景氣低迷...

長春汽博會 新能源車款逾300台

「第一次來長春，這裡的汽車產業給我留下美好的印象。」來自馬其頓商會的古斯塔夫說。正在吉林省長春市舉行的第21屆長春國際汽...

陸晶片封裝將躍主流 長江存儲董座點出半導體產業的機會

中國半導體行業協會理事長、長江存儲董事長陳南翔接受央視專訪指出，預測在不久的未來，封裝技術的重要性恐怕會超過晶圓製造技術...

大陸碳交易 累計近270億人民幣

截至7月15日，大陸全國碳市場碳配額累計成交量達4.65億噸，累計成交額人民幣近270億元。在21日舉行的「中國碳市場大...

首個量子計算產業聯盟 突破100家

2024中國量子計算產業峰會暨量子計算開發者大會20日在廣州舉行。會上，中國大陸首個量子計算產業聯盟「本源量子計算產業聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。