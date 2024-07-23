橡鹿科技再獲9億金援

大陸智慧餐飲科技公司橡鹿科技昨（22）日宣布，再次獲得京東近人民幣2億元（約新台幣9億元）戰略投資並達成全面戰略合作。

在此融資後，橡鹿科技計畫加大對人工智慧（AI）炒菜機器人上下游產業鏈基礎設施的投入。同時，基於視覺、感測檢測的全新AI炒菜機器人將於2025年推出。

據橡鹿科技微信公眾號消息，橡鹿科技表示，近日再獲京東近人民幣2億元策略投資並達成全面策略合作。同時，基於雙方的AI技術和產業優勢，雙方將共同促進「機器人+」產業的高質量發展。

橡鹿科技透露，接下來，將繼續擴大建設業界最大AI炒菜機器人工廠，全面提升工廠產線自動化、檢測自動化水準；同時將積極尋求在長江以北建立第二生產基地，以提高對北方和長三角客戶的響應及發貨速度，滿足消費者日益增長的出貨需求。

橡鹿科技指出，將繼續加大研發投入，重點布局視覺、傳感器檢測等技術在炒菜機器人上的應用。打造基於視覺的新一代AI炒菜機器人，料於2025年推出。同時，將加大在大陸全國重點城市售後布局。