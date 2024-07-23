橡鹿科技再獲9億金援

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸智慧餐飲科技公司橡鹿科技昨（22）日宣布，再次獲得京東近人民幣2億元（約新台幣9億元）戰略投資並達成全面戰略合作。

在此融資後，橡鹿科技計畫加大對人工智慧（AI）炒菜機器人上下游產業鏈基礎設施的投入。同時，基於視覺、感測檢測的全新AI炒菜機器人將於2025年推出。

據橡鹿科技微信公眾號消息，橡鹿科技表示，近日再獲京東近人民幣2億元策略投資並達成全面策略合作。同時，基於雙方的AI技術和產業優勢，雙方將共同促進「機器人+」產業的高質量發展。

橡鹿科技透露，接下來，將繼續擴大建設業界最大AI炒菜機器人工廠，全面提升工廠產線自動化、檢測自動化水準；同時將積極尋求在長江以北建立第二生產基地，以提高對北方和長三角客戶的響應及發貨速度，滿足消費者日益增長的出貨需求。

橡鹿科技指出，將繼續加大研發投入，重點布局視覺、傳感器檢測等技術在炒菜機器人上的應用。打造基於視覺的新一代AI炒菜機器人，料於2025年推出。同時，將加大在大陸全國重點城市售後布局。

人民幣 客戶 微信

延伸閱讀

台南山上工業區工廠惡火延燒近9小時 燃燒面積約3萬平方公尺

影／台南山上工業區工廠大火 中午火勢控制、預估最快深夜撲滅

南市1300萬消防化學車今剛交車 即奔馳山上工廠大火救災

影／台南工廠火警內有「大量化學物」濃煙猛烈 環保局發布空品警訊

相關新聞

三中全會後出招 人行降息救經濟

中共廿屆三中全會閉幕後，大陸射出提振經濟第一箭，昨天宣布將七月一年期、五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均調降十個基點，至...

陸財政收入降 反映房市股市低迷

大陸財政部昨公布今年上半年財政收支情況，大陸全國一般公共預算收入下降百分之二點八，支出增加百分之二。在房地產市場景氣低迷...

長春汽博會 新能源車款逾300台

「第一次來長春，這裡的汽車產業給我留下美好的印象。」來自馬其頓商會的古斯塔夫說。正在吉林省長春市舉行的第21屆長春國際汽...

陸晶片封裝將躍主流 長江存儲董座點出半導體產業的機會

中國半導體行業協會理事長、長江存儲董事長陳南翔接受央視專訪指出，預測在不久的未來，封裝技術的重要性恐怕會超過晶圓製造技術...

大陸碳交易 累計近270億人民幣

截至7月15日，大陸全國碳市場碳配額累計成交量達4.65億噸，累計成交額人民幣近270億元。在21日舉行的「中國碳市場大...

首個量子計算產業聯盟 突破100家

2024中國量子計算產業峰會暨量子計算開發者大會20日在廣州舉行。會上，中國大陸首個量子計算產業聯盟「本源量子計算產業聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。